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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 12:13 |
826
0

Кривбасс может подписать украинского защитника из-за границы

Александр Романчук выступает за «Дебрецен»

23 июля 2024, 12:13 |
826
0
Кривбасс может подписать украинского защитника из-за границы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

Криворожский «Кривбасс» интересуется украинским центральным защитником венгерского «Дебрецена» Александром Романчуком, сообщает ТаТоТаке.

Интересно, что контракт 24-летнего футболиста с его нынешним клубом действует лишь до завершения сезона 2024/25.

В прошлой кампании Александр Романчук провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего защитника молодежной сборной Украины в 400 тысяч евро.

Ранее стало известно, где «Кривбасс» сыграет свой первый домашний еврокубковый матч.

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Александр Романчук Дебрецен Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ чемпионат Венгрии по футболу ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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