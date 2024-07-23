Кривбасс может подписать украинского защитника из-за границы

Криворожский «Кривбасс» интересуется украинским центральным защитником венгерского «Дебрецена» Александром Романчуком, сообщает ТаТоТаке.

Интересно, что контракт 24-летнего футболиста с его нынешним клубом действует лишь до завершения сезона 2024/25.

В прошлой кампании Александр Романчук провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего защитника молодежной сборной Украины в 400 тысяч евро.

Ранее стало известно, где «Кривбасс» сыграет свой первый домашний еврокубковый матч.