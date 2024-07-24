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  4. Александр ШЕВЧЕНКО: «Этот момент особенный. Впервые сыграем на ОИ»
Футбол
24 июля 2024, 19:01 | Обновлено 24 июля 2024, 19:06
279
0

Александр ШЕВЧЕНКО: «Этот момент особенный. Впервые сыграем на ОИ»

Вице-президент УАФ поделился эмоциями перед дебютом сборной на Олимпиаде

24 июля 2024, 19:01 | Обновлено 24 июля 2024, 19:06
279
0
Александр ШЕВЧЕНКО: «Этот момент особенный. Впервые сыграем на ОИ»
УАФ

Вице-президент УАФ Александр Шевченко перед дебютным матчем сборной Украины U-23 на Олимпийских играх рассказал:

«Все в футболе бывает впервые. Первое прикосновение к мячу, первый гол, первый матч. Каждый этот момент особенный, и сегодня мы все это переживем.

Украинская сборная по футболу впервые сыграет на Олимпиаде, и самое главное – всем нам насладиться этим моментом и дать нашей команде положительный заряд.

В трудные времена для государства мы уже много раз показывали, как умеем быть едиными и как умеем преодолевать трудности.

Я хочу пожелать нашим футболистам и тренерскому штабу, чтобы после игры они сегодня в первую очередь были довольны собой и чувствовали, что они достойно сделали этот первый исторический шаг и приложили максимум усилий».

24 июля в 20:00 в Лионе сборная Украины U-23 на Олимпийских играх 2024 года проведет первый матч – с командой Ирака U-23.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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