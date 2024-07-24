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  4. ФОТО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед дебютом на ОИ
Футбол
24 июля 2024, 18:04 | Обновлено 24 июля 2024, 18:17
152
1

ФОТО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед дебютом на ОИ

Команда Руслана Ротаня в 1-м туре в Лионе сыграет против сборной Ирака U-23

24 июля 2024, 18:04 | Обновлено 24 июля 2024, 18:17
152
1
ФОТО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед дебютом на ОИ
УАФ

Сегодня, 24 июля, сборная Украины U-23 на летних Олимпийских играх 2024 проведет свой первый в истории официальный матч с представителем Азии – командой Ирака.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игроки украинской команды осознают значение исторического события, которое состоится в Лионе. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Готовясь к форуму, сине-желтые сыграли во Франции два контрольных поединка – против Египта (1:1) и Парагвая (2:2).

ФОТО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед дебютом на ОИ

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Quia
U - юнаки по 23 года мужланам...  в Іспанії 16-річні в національній грають і ніхто %ернею не страждає
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