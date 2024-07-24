Сегодня, 24 июля, сборная Украины U-23 на летних Олимпийских играх 2024 проведет свой первый в истории официальный матч с представителем Азии – командой Ирака.

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Игроки украинской команды осознают значение исторического события, которое состоится в Лионе. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Готовясь к форуму, сине-желтые сыграли во Франции два контрольных поединка – против Египта (1:1) и Парагвая (2:2).

ФОТО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед дебютом на ОИ