ФОТО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед дебютом на ОИ
Команда Руслана Ротаня в 1-м туре в Лионе сыграет против сборной Ирака U-23
Сегодня, 24 июля, сборная Украины U-23 на летних Олимпийских играх 2024 проведет свой первый в истории официальный матч с представителем Азии – командой Ирака.
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Игроки украинской команды осознают значение исторического события, которое состоится в Лионе. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
Готовясь к форуму, сине-желтые сыграли во Франции два контрольных поединка – против Египта (1:1) и Парагвая (2:2).
ФОТО. Сборная Украины U-23 провела тренировку перед дебютом на ОИ
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