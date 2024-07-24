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Футбол
24 июля 2024, 18:43 | Обновлено 24 июля 2024, 18:48
125
0

ЕРМАКОВ: «Предчувствие большого турнира. Первая игра будет очень важной»

Матчем в Лионе сборная Украины U-23 дебютирует на Олимпийских играх

24 июля 2024, 18:43 | Обновлено 24 июля 2024, 18:48
125
0
ЕРМАКОВ: «Предчувствие большого турнира. Первая игра будет очень важной»
УАФ. Георгий Ермаков

24 июля в 20:00 в Лионе сборная Украины U-23 на Олимпийских играх 2024 проведет первый матч – с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игроки украинской команды осознают значение исторического события, которое состоится в Лионе.

Георгий Ермаков: «Внутри меня – предвкушение большого турнира. Первая игра для нас будет очень важна как с турнирной точки зрения, так и вообще. Это первая игра для футбольной команды на Олимпиаде, поэтому мы очень сосредоточенно готовились к игре.

Как помогли первые товарищеские матчи? Думаю, нам удалось улучшить игру, но это покажет первый матч на турнире. Настрой на первый матч? Победить, какой еще может быть настрой у спортсменов?

Ирак? Нам тренерский штаб показал все про эту команду, мы проанализировали, готовились прямо к ней. Это очень сильная команда, нет на этом турнире слабых команд, у каждой свои особенности. Что их отличает от других? Они очень агрессивны впереди, у них очень интересное расположение на игру, и они также непредсказуемы».

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Олимпийские игры 2024 Георгий Ермаков сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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