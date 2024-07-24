ЕРМАКОВ: «Предчувствие большого турнира. Первая игра будет очень важной»

24 июля в 20:00 в Лионе сборная Украины U-23 на Олимпийских играх 2024 проведет первый матч – с командой Ирака U-23.

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Игроки украинской команды осознают значение исторического события, которое состоится в Лионе.

Георгий Ермаков: «Внутри меня – предвкушение большого турнира. Первая игра для нас будет очень важна как с турнирной точки зрения, так и вообще. Это первая игра для футбольной команды на Олимпиаде, поэтому мы очень сосредоточенно готовились к игре.

Как помогли первые товарищеские матчи? Думаю, нам удалось улучшить игру, но это покажет первый матч на турнире. Настрой на первый матч? Победить, какой еще может быть настрой у спортсменов?

Ирак? Нам тренерский штаб показал все про эту команду, мы проанализировали, готовились прямо к ней. Это очень сильная команда, нет на этом турнире слабых команд, у каждой свои особенности. Что их отличает от других? Они очень агрессивны впереди, у них очень интересное расположение на игру, и они также непредсказуемы».