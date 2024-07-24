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  4. ТАЛОВЕРОВ: «Мы много разбирали сборную Ирака. Это качественная команда»
Футбол
24 июля 2024, 18:32 | Обновлено 24 июля 2024, 18:42
97
0

ТАЛОВЕРОВ: «Мы много разбирали сборную Ирака. Это качественная команда»

Вечером 24 июля в Лионе сборная Украины U-23 стартует на Олимпиаде-2024

24 июля 2024, 18:32 | Обновлено 24 июля 2024, 18:42
97
0
ТАЛОВЕРОВ: «Мы много разбирали сборную Ирака. Это качественная команда»
УАФ. Максим Таловеров

24 июля в 20:00 в Лионе сборная Украины U-23 на Олимпийских играх 2024 проведет первый матч – с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игроки украинской команды осознают значение исторического события, которое состоится в Лионе.

Максим Таловеров: «Перед каждым матчем ощущаешь мандраж. Это важно и классно, потому что это максимально концентрирует. Каждый готовится и уже знает, что делать на поле. Очень надеюсь, что у нас все получится, и мы будем одним целым и одной командой.

Ирак? Мы много их разбирали. Кто-то говорит, что это не очень сильная команда. Напротив, это очень хорошая и качественная команда. Каждый игрок индивидуально силен, мы уже это разобрали».

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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