ТАЛОВЕРОВ: «Мы много разбирали сборную Ирака. Это качественная команда»

24 июля в 20:00 в Лионе сборная Украины U-23 на Олимпийских играх 2024 проведет первый матч – с командой Ирака U-23.

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Игроки украинской команды осознают значение исторического события, которое состоится в Лионе.

Максим Таловеров: «Перед каждым матчем ощущаешь мандраж. Это важно и классно, потому что это максимально концентрирует. Каждый готовится и уже знает, что делать на поле. Очень надеюсь, что у нас все получится, и мы будем одним целым и одной командой.

Ирак? Мы много их разбирали. Кто-то говорит, что это не очень сильная команда. Напротив, это очень хорошая и качественная команда. Каждый игрок индивидуально силен, мы уже это разобрали».