Кривбасс назвал домашнюю арену на квалификацию Лиги Европы

«Кривбасс» официально сообщил, что домашние матчи квалификации Лиги Европы в нынешнем сезоне будет проводить в словацком Кошице.

Решение прокомментировал вице-президент клуба Артем Гагарин:

«Основным критерием при определении «домашнего» стадиона на эти раунды была логистика. Мы рассматривали арену в Кошице с самого начала, но она уже была задействована другим украинским клубом.

После снятия этой команды с соревнований мы получили разрешение и теперь можем официально подтвердить, что «Кривбасс» сыграет матчи еврокубков в Словакии. Со стадионом на групповую стадию мы давно определились – это одна из арен Евро-2024, в городе Кельн, но сейчас об этом говорить еще рано. Впереди очень тяжелые матчи квалификации».

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Кривбасс» сыграет с чешской «Викторией». Первый матч состоится в Кошице 8 августа, ответный – в Пльзени 15 августа.