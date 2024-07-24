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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «ЛАСК изначально сказал выбирать между Евро и Олимпиадой»
Футбол
24 июля 2024, 17:40 | Обновлено 24 июля 2024, 18:18
686
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «ЛАСК изначально сказал выбирать между Евро и Олимпиадой»

Украинский защитник – о поездке на Олимпиаду

24 июля 2024, 17:40 | Обновлено 24 июля 2024, 18:18
686
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «ЛАСК изначально сказал выбирать между Евро и Олимпиадой»
Взбирна. Максим Таловеров

Защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров поделился впечатлениями от Игр в Париже перед стартовым матчем против Ирака (24 июля, 20:00):

«Мудрик, Трубин и Судаков меня очень поддерживают, ежедневно спрашивают, как наши тренировки, как себя чувствуем. Их поддержка очень важна. Конечно, я расстроен, что они не здесь, но это жизнь. Клубы ответили нет – что мы можем сделать? Однако у нас собралась хорошая команда, которая работает на 120%.

У ЛАСК было очень много вопросов. Клуб сначала мне говорил выбирать между Евро и Олимпиадой, но я еще зимой начал работать над этим. Очень счастлив, что удалось договориться с ЛАСКом. Почему я должен был устать? Это моя работа мечты - я счастлив тренироваться. Я кайфую от футбола и хочу играть каждый день».

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Олег Дидух Источник: ВЗбирна
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