Максим ТАЛОВЕРОВ: «ЛАСК изначально сказал выбирать между Евро и Олимпиадой»

Защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров поделился впечатлениями от Игр в Париже перед стартовым матчем против Ирака (24 июля, 20:00):

«Мудрик, Трубин и Судаков меня очень поддерживают, ежедневно спрашивают, как наши тренировки, как себя чувствуем. Их поддержка очень важна. Конечно, я расстроен, что они не здесь, но это жизнь. Клубы ответили нет – что мы можем сделать? Однако у нас собралась хорошая команда, которая работает на 120%.

У ЛАСК было очень много вопросов. Клуб сначала мне говорил выбирать между Евро и Олимпиадой, но я еще зимой начал работать над этим. Очень счастлив, что удалось договориться с ЛАСКом. Почему я должен был устать? Это моя работа мечты - я счастлив тренироваться. Я кайфую от футбола и хочу играть каждый день».