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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Ротань не должен повторить ошибку Реброва на Евро»
Футбол
24 июля 2024, 16:20 |
533
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Ротань не должен повторить ошибку Реброва на Евро»

Эксперт оценил готовность украинцев к Олимпиаде

24 июля 2024, 16:20 |
533
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Ротань не должен повторить ошибку Реброва на Евро»
dynamo.kiev.ua. Олег Федорчук

24 июля олимпийская сборная Украины проведет стартовый поединок на Играх-2024 в Франции – с футболистами Ирака.

Известный тренер, а ныне – авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:

«Откровенно говоря, мне не нравится, что в каждом интервью рулевой нашей сборной Руслан Ротань сетовал на проблемы с составом. На мой взгляд, если уж дал согласие работать, то сосредоточься исключительно на тренировочном процессе. Тем более, что условия для подготовки были созданы прекрасные, в конце концов, и футболисты, находящиеся под опекой Ротаня – боеспособные.

На что хочется, прежде всего, обратить внимание Ротаня: не повторить ошибки главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва на недавнем Евро-2024. В Мюнхене в стартовом матче его подопечные явно переоценили свои силы и в итоге, были разбиты румынами. Наверстать упущенное не удалось. Надеюсь, что сегодня обойдется без сюрпризов и украинцы свои три очка в противостоянии с аутсайдером возьмут. Думаю, что наши возьмем верх с преимуществом в два мяча».

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн футбольный матч Олимпиады Ирак U-23 – Украина U-23.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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