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Футбол
24 июля 2024, 16:11 |
316
2

Руслан РОТАНЬ: «У нас были трудности с подготовкой к Олимпиаде»

Тренер олимпийской сборной Украины – о дебюте на Играх-2024

24 июля 2024, 16:11 |
316
2
Руслан РОТАНЬ: «У нас были трудности с подготовкой к Олимпиаде»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань поделился ожиданиями от выступлений виг Игр в Париже накануне первого матча против Ирана (24 июля, 20:00):

«У нас с подготовкой были трудности, потому что не было полного состава, но мы справились. Надеюсь, что всем все понятно. Нужно концентрироваться на Олимпиаде.

Есть имидж страны. Негативно, что не все клубы пошли нам навстречу. Но сейчас мы должны думать о матче. Мы делали все от себя зависящее.

Мы впервые попали на ОИ и у нас нет опыта игры на этом турнире. Легко не будет и мы это понимаем. Я думаю, что сборная Аргентины является фаворитом нашей группы. Сборную Марокко также можем выделить. Сборная Ирака имеет в составе 5 игроков из национальной сборной и это показатель».

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Олег Дидух Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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potemkin78
я вот честно не могу понять почему Шахтёр, Бенфика, Челси не отпустили, они сейчас клубам не нужны. 
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+1
Sosiсвисток
динамо могло відпустити Волошина та Бражко, партизан такий слабкий що можно було без них вигравати
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0
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