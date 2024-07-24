Руслан РОТАНЬ: «У нас были трудности с подготовкой к Олимпиаде»
Тренер олимпийской сборной Украины – о дебюте на Играх-2024
Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань поделился ожиданиями от выступлений виг Игр в Париже накануне первого матча против Ирана (24 июля, 20:00):
«У нас с подготовкой были трудности, потому что не было полного состава, но мы справились. Надеюсь, что всем все понятно. Нужно концентрироваться на Олимпиаде.
Есть имидж страны. Негативно, что не все клубы пошли нам навстречу. Но сейчас мы должны думать о матче. Мы делали все от себя зависящее.
Мы впервые попали на ОИ и у нас нет опыта игры на этом турнире. Легко не будет и мы это понимаем. Я думаю, что сборная Аргентины является фаворитом нашей группы. Сборную Марокко также можем выделить. Сборная Ирака имеет в составе 5 игроков из национальной сборной и это показатель».
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