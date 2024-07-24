Пихаленок стал автором 50-го гола «джокеров» Динамо в еврокубках
27-летний хавбек киевлян забил 350-й домашний мяч украинских клубов в Лиге чемпионов
Александр Пихаленок стал автором 50-го гола «джокеров» киевлян в еврокубках. 35 раз игроки бело-синих, вышедшие на замену, поражали ворота соперников дома, 14 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. 31 мяч динамовские «резервисты» забили в Лиге (Кубке) чемпионов, 15 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций. Список лучших бомбардиров-«джокеров» «Динамо» возглавляют Олег Гусев и Жуниор Мораес – по 5 голов.
Оформил Пихаленок и еще два юбилея. Он стал автором 350-го домашнего гола украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов, а также забил 30-й мяч наших команд в домашних баталиях с коллективами из Сербии.
Между тем поединок с «Партизаном» оказался юбилейным и для самого Александра – 150-м в карьере на клубном уровне. 126 матчей 27-летний хавбек провел в чемпионатах Украины, 20 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. 102 встречи он отыграл за «Днепр-1», 40 – за «Мариуполь», 7 – за «Шахтер» и 1 – за «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы «джокеров» Динамо в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
27.09.1972
|
КЧ
|
1/16
|
Александр ДАМИН
|
Сваровски-Ваккер
|
2:0 (д)
|
10-й
|
14.11.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Спартак М
|
3:2 (д)
|
20-й
|
28.09.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
Байер
|
4:2 (д)
|
30-й
|
29.08.2013
|
ЛЕ
|
КР4
|
Браун ИДЕЙЕ
|
Актобе
|
5:1 (д)
|
40-й
|
28.09.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Партизан
|
3:2 (г)
|
50-й
|
23.07.2024
|
ЛЧ
|
КР2
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Партизан
|
6:2 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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