Пихаленок стал автором 50-го гола «джокеров» Динамо в еврокубках

Александр Пихаленок стал автором 50-го гола «джокеров» киевлян в еврокубках. 35 раз игроки бело-синих, вышедшие на замену, поражали ворота соперников дома, 14 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. 31 мяч динамовские «резервисты» забили в Лиге (Кубке) чемпионов, 15 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций. Список лучших бомбардиров-«джокеров» «Динамо» возглавляют Олег Гусев и Жуниор Мораес – по 5 голов.

Оформил Пихаленок и еще два юбилея. Он стал автором 350-го домашнего гола украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов, а также забил 30-й мяч наших команд в домашних баталиях с коллективами из Сербии.

Между тем поединок с «Партизаном» оказался юбилейным и для самого Александра – 150-м в карьере на клубном уровне. 126 матчей 27-летний хавбек провел в чемпионатах Украины, 20 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. 102 встречи он отыграл за «Днепр-1», 40 – за «Мариуполь», 7 – за «Шахтер» и 1 – за «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «джокеров» Динамо в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Счет 1-й 27.09.1972 КЧ 1/16 Александр ДАМИН Сваровски-Ваккер 2:0 (д) 10-й 14.11.1994 ЛЧ ГТ Сергей РЕБРОВ Спартак М 3:2 (д) 20-й 28.09.2004 ЛЧ ГТ Флорин ЧЕРНАТ Байер 4:2 (д) 30-й 29.08.2013 ЛЕ КР4 Браун ИДЕЙЕ Актобе 5:1 (д) 40-й 28.09.2017 ЛЕ ГТ ЖУНИОР МОРАЕС Партизан 3:2 (г) 50-й 23.07.2024 ЛЧ КР2 Александр ПИХАЛЕНОК Партизан 6:2 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.