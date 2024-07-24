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Лига чемпионов
24 июля 2024, 11:47 | Обновлено 24 июля 2024, 12:10
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0

Пихаленок стал автором 50-го гола «джокеров» Динамо в еврокубках

27-летний хавбек киевлян забил 350-й домашний мяч украинских клубов в Лиге чемпионов

24 июля 2024, 11:47 | Обновлено 24 июля 2024, 12:10
210
0
Пихаленок стал автором 50-го гола «джокеров» Динамо в еврокубках
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Александр Пихаленок стал автором 50-го гола «джокеров» киевлян в еврокубках. 35 раз игроки бело-синих, вышедшие на замену, поражали ворота соперников дома, 14 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. 31 мяч динамовские «резервисты» забили в Лиге (Кубке) чемпионов, 15 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций. Список лучших бомбардиров-«джокеров» «Динамо» возглавляют Олег Гусев и Жуниор Мораес – по 5 голов.

Оформил Пихаленок и еще два юбилея. Он стал автором 350-го домашнего гола украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов, а также забил 30-й мяч наших команд в домашних баталиях с коллективами из Сербии.

Между тем поединок с «Партизаном» оказался юбилейным и для самого Александра – 150-м в карьере на клубном уровне. 126 матчей 27-летний хавбек провел в чемпионатах Украины, 20 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. 102 встречи он отыграл за «Днепр-1», 40 – за «Мариуполь», 7 – за «Шахтер» и 1 – за «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «джокеров» Динамо в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Счет

1-й

27.09.1972

КЧ

1/16

Александр ДАМИН

Сваровски-Ваккер

2:0 (д)

10-й

14.11.1994

ЛЧ

ГТ

Сергей РЕБРОВ

Спартак М

3:2 (д)

20-й

28.09.2004

ЛЧ

ГТ

Флорин ЧЕРНАТ

Байер

4:2 (д)

30-й

29.08.2013

ЛЕ

КР4

Браун ИДЕЙЕ

Актобе

5:1 (д)

40-й

28.09.2017

ЛЕ

ГТ

ЖУНИОР МОРАЕС

Партизан

3:2 (г)

50-й

23.07.2024

ЛЧ

КР2

Александр ПИХАЛЕНОК

Партизан

6:2 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба Sport.ua
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