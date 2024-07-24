Олег ФЕДОРЧУК: «Кабаев отблагодарил Шовковского за доверие»

Известный тренер, а ныне признанный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua назвал лучших игроков в составе «Динамо» в матче с «Партизаном» (6:2) в Лиге чемпионов и тех, кто действовал хуже ожидаемого:

– Прежде всего, мне понравилась уверенность киевлян в своих силах, даже когда они неожиданно пропустили гол. Во-вторых, непринужденность в работе с мячом, легкость в передвижении по полю. В-третьих, фееричность их лидеров – Бражко, Шапаренко и Кабаева. Как по мне, в прогрессе последнего есть немалая заслуга руководителя Шовковского, который доверял Владиславу даже когда у него был спад.

Хуже, чем ожидалось, сыграли Ванат, Ярмоленко и Караваев. Последний вообще умудрился привезти в свои ворота пенальти, кстати, уже не впервые в своей карьере.

Плохо вошел в игру Пихаленок, но постепенно вписался в ансамбль и даже забил гол. Посмотрим, как будет с более сильными оппонентами, – рассказал Федорчук.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от первого поединка команды с «Партизаном» из Белграда.