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Лига чемпионов
24 июля 2024, 11:50 | Обновлено 24 июля 2024, 12:09
688
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Кабаев отблагодарил Шовковского за доверие»

Эксперт отметил лучшего игрока «Динамо» в игре с «Партизаном»

24 июля 2024, 11:50 | Обновлено 24 июля 2024, 12:09
688
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Кабаев отблагодарил Шовковского за доверие»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Известный тренер, а ныне признанный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua назвал лучших игроков в составе «Динамо» в матче с «Партизаном» (6:2) в Лиге чемпионов и тех, кто действовал хуже ожидаемого:

– Прежде всего, мне понравилась уверенность киевлян в своих силах, даже когда они неожиданно пропустили гол. Во-вторых, непринужденность в работе с мячом, легкость в передвижении по полю. В-третьих, фееричность их лидеров – Бражко, Шапаренко и Кабаева. Как по мне, в прогрессе последнего есть немалая заслуга руководителя Шовковского, который доверял Владиславу даже когда у него был спад.

Хуже, чем ожидалось, сыграли Ванат, Ярмоленко и Караваев. Последний вообще умудрился привезти в свои ворота пенальти, кстати, уже не впервые в своей карьере.

Плохо вошел в игру Пихаленок, но постепенно вписался в ансамбль и даже забил гол. Посмотрим, как будет с более сильными оппонентами, – рассказал Федорчук.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от первого поединка команды с «Партизаном» из Белграда.

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Владислав Кабаев Олег Федорчук Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов Александр Шовковский инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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