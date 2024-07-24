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Лига чемпионов
24 июля 2024, 11:34 | Обновлено 24 июля 2024, 11:46
157
0

Шовковский стартовал в еврокубках с крупной победы

Крупную викторию в премьерном матче в еврокубках отпраздновали 5 тренеров киевлян

24 июля 2024, 11:34 | Обновлено 24 июля 2024, 11:46
157
0
Шовковский стартовал в еврокубках с крупной победы
ФК Динамо. Александр Шовковский

Александр Шовковский стал 5-м тренером «Динамо» после Виктора Маслова, Алексея Михайличенко, Анатолия Демьяненко и Сергея Реброва, отметившим дебют в еврокубках крупной победой.

К слову, успешная премьера, можно сказать, уже вошла в традицию для наставников бело-синих. Так, в первом матче на европейской арене отпраздновали викторию 13 из 18 тренеров киевлян, трое довольствовались ничьей и только двое потерпели фиаско.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Динамо в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер

Соперник

Счет

02.09.1965

КК

1/16

Виктор МАСЛОВ

Колрейн (г)

6:1

13.09.1972

КЧ

1/16

Александр СЕВИДОВ

Сваровски-Ваккер (г)

1:0

24.10.1973

КУ

1/16

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

БК-1903 (д)

1:0

02.03.1983

КЧ

1/4

Юрий МОРОЗОВ

Гамбург (д)

0:3

19.09.1990

КК

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

КуПС (г)

2:2

15.09.1993

ЛЧ

1/16

Михаил ФОМЕНКО

Барселона (д)

3:1

10.08.1994

ЛЧ

ПР

Йожеф САБО

Силькеборг (г)

0:0

31.07.2002

ЛЧ

КР2

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Пюник (д)

4:0

26.07.2005

ЛЧ

КР2

Леонид БУРЯК

Тун (д)

2:2

26.07.2006

ЛЧ

КР2

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Металургс (г)

4:1

07.11.2007

ЛЧ

ГТ

Олег ЛУЖНЫЙ

Манчестер Юнайтед (г)

0:4

29.07.2008

ЛЧ

КР2

Юрий СЕМИН

Дроэда (г)

2:1

16.09.2009

ЛЧ

ГТ

Валерий ГАЗЗАЕВ

Рубин (д)

3:1

03.10.2012

ЛЧ

ГТ

Олег БЛОХИН

Динамо З (д)

2:0

18.09.2014

ЛЕ

ГТ

Сергей РЕБРОВ

Риу Аве (г)

3:0

26.07.2017

ЛЧ

КР3

Александр ХАЦКЕВИЧ

Янг Бойз (д)

3:1

15.09.2020

ЛЧ

КР3

Мирча ЛУЧЕСКУ

АЗ (д)

2:0

23.07.2024

ЛЧ

КР2

Александр ШОВКОВСКИЙ

Партизан (д)

6:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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