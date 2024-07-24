Костюк и Ястремская попали в посев в парном разряде на Олимпиаде в Париже

C 27 июля по 4 августа состоится Олимпийский теннисный турнир. В парном разряде Украину представят два дуэта: сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Марта Костюк / Даяна Ястремская.

Отметим, что тандем Костюк / Ястремская попал в число сеяных под седьмым номером. Посев возглавили американки Коко Гофф и Джессика Пегула, второй номер у действующих олимпийских чемпионов Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.

У мужчин лидерами среди сеяных стал итальянский дуэт Янник Синнер / Лоренцо Музетти.

Жеребьевка теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что Марта Костюк попала в число сеяных в одиночном разряде.