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24 июля 2024, 11:46 |
386
2

Костюк и Ястремская попали в посев в парном разряде на Олимпиаде в Париже

Дуэт Марты и Даяны получил седьмой номер посева

24 июля 2024, 11:46 |
386
2
Костюк и Ястремская попали в посев в парном разряде на Олимпиаде в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Даяна Ястремская

C 27 июля по 4 августа состоится Олимпийский теннисный турнир. В парном разряде Украину представят два дуэта: сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Марта Костюк / Даяна Ястремская.

Отметим, что тандем Костюк / Ястремская попал в число сеяных под седьмым номером. Посев возглавили американки Коко Гофф и Джессика Пегула, второй номер у действующих олимпийских чемпионов Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.

У мужчин лидерами среди сеяных стал итальянский дуэт Янник Синнер / Лоренцо Музетти.

Жеребьевка теннисного турнира состоится 25 июля в 12:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что Марта Костюк попала в число сеяных в одиночном разряде.

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Даяна Ястремская Людмила Киченок Надежда Киченок Марта Костюк Олимпийские игры 2024
Владимир Клепач Источник: Punto de Break
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Комментарии 2
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vitaha33
Доречі, буки перші три місця віддають саме в такій послідовності, Кіченки на 5 місці. Але якщо попадуть на першу трійку - без шансів
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0
vitaha33
Дивно, сестри не потрапили, а ястремська костюк сіяні. Яка логіка? Беруть не парний рейтинг, а особистий?
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