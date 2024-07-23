Известно, кто из украинок будет сеяной на Олимпиаде
В посев попадет только Марта Костюк
C 27 июля по 4 августа состоится Олимпийский теннисный турнир. Один из аспектов, который может сильно повлиять на развитие турнира, – это порядок посева, определяющий потенциальные матчи в каждом раунде.
В одиночных разрядах примут участие по 64 игрока, в результате чего 16 игроков в мужском и 16 в женском будут посеяны.
Это означает, что в первых двух раундах сеяные не сыграют между собой. Также на Олимпиаде существует правило, что теннисисты из одной страны не могут встречаться друг с другом в первых двух раундах.
Из украинок сеяной будет только Марта Костюк, у нее 12-й номер посева. Это означает, что до 1/4 финала она не может выйти ни на кого из первой четверки сеяных теннисисток.
Порядок посева в женском индивидуальном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже
- Ига Свёнтек
- Коко Гофф
- Елена Рыбакина
- Жасмин Паолини
- Джессика Пегула
- Чжэн Циньвень
- Мария Саккари
- Даниэль Коллинз
- Барбора Крейчикова
- Алена Остапенко
- Эмма Наварро
- Марта Костюк
- Донна Векич
- Беатрис Хаддад-Майя
- Диана Шнайдер
- Лейла Фернандес
От Украины в Париже также сыграют Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
Жеребьевка турнира состоится 25 июля.
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