Известно, кто из украинок будет сеяной на Олимпиаде

C 27 июля по 4 августа состоится Олимпийский теннисный турнир. Один из аспектов, который может сильно повлиять на развитие турнира, – это порядок посева, определяющий потенциальные матчи в каждом раунде.

В одиночных разрядах примут участие по 64 игрока, в результате чего 16 игроков в мужском и 16 в женском будут посеяны.

Это означает, что в первых двух раундах сеяные не сыграют между собой. Также на Олимпиаде существует правило, что теннисисты из одной страны не могут встречаться друг с другом в первых двух раундах.

Из украинок сеяной будет только Марта Костюк, у нее 12-й номер посева. Это означает, что до 1/4 финала она не может выйти ни на кого из первой четверки сеяных теннисисток.

Порядок посева в женском индивидуальном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек Коко Гофф

Коко Гофф Елена Рыбакина

Елена Рыбакина Жасмин Паолини

Жасмин Паолини Джессика Пегула

Джессика Пегула Чжэн Циньвень

Чжэн Циньвень Мария Саккари

Мария Саккари Даниэль Коллинз

Даниэль Коллинз Барбора Крейчикова

Барбора Крейчикова Алена Остапенко

Алена Остапенко Эмма Наварро

Эмма Наварро Марта Костюк

Марта Костюк Донна Векич

Донна Векич Беатрис Хаддад-Майя

Беатрис Хаддад-Майя Диана Шнайдер

Лейла Фернандес

От Украины в Париже также сыграют Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Жеребьевка турнира состоится 25 июля.