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23 июля 2024, 10:27 |
506
0

Известно, кто из украинок будет сеяной на Олимпиаде

В посев попадет только Марта Костюк

23 июля 2024, 10:27 |
506
0
Известно, кто из украинок будет сеяной на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

C 27 июля по 4 августа состоится Олимпийский теннисный турнир. Один из аспектов, который может сильно повлиять на развитие турнира, – это порядок посева, определяющий потенциальные матчи в каждом раунде.

В одиночных разрядах примут участие по 64 игрока, в результате чего 16 игроков в мужском и 16 в женском будут посеяны.

Это означает, что в первых двух раундах сеяные не сыграют между собой. Также на Олимпиаде существует правило, что теннисисты из одной страны не могут встречаться друг с другом в первых двух раундах.

Из украинок сеяной будет только Марта Костюк, у нее 12-й номер посева. Это означает, что до 1/4 финала она не может выйти ни на кого из первой четверки сеяных теннисисток.

Порядок посева в женском индивидуальном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже

  • Ига Свёнтек
  • Коко Гофф
  • Елена Рыбакина
  • Жасмин Паолини
  • Джессика Пегула
  • Чжэн Циньвень
  • Мария Саккари
  • Даниэль Коллинз
  • Барбора Крейчикова
  • Алена Остапенко
  • Эмма Наварро
  • Марта Костюк
  • Донна Векич
  • Беатрис Хаддад-Майя
  • Диана Шнайдер
  • Лейла Фернандес

От Украины в Париже также сыграют Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Жеребьевка турнира состоится 25 июля.

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Марта Костюк Олимпийские игры 2024 Даяна Ястремская Элина Свитолина Ангелина Калинина Людмила Киченок Надежда Киченок
Владимир Клепач Источник: Punto de Break
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