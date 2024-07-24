Динамо забило 600-й мяч в еврокубках
Автором юбилейного гола стал Николай Шапаренко
Гол Николая Шапаренко в матче с «Партизаном» (6:2) стал 600-м для «Динамо» в еврокубковых турнирах. 354 раза (с учетом пяти последующих голов сербам) киевляне отличились дома, 245 – в гостях и 6 – на нейтральных полях. 357 мячей динамовцы забили в Лиге (Кубке) чемпионов, 169 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 72 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 3 – в Суперкубке УЕФА.
Между тем игра с «Партизаном» принесла еще несколько юбилеев. Так, Владимир Бражко стал автором 350-го домашнего гола «Динамо» в еврокубках, а Владислав Кабаев – 40-го гола украинских клубов в баталиях с командами из Сербии. Александр Караваев забил 45-й мяч в карьере (ЧУ – 31, КУ – 5, ЕК – 6, СУ – 3), а Николай Шапаренко – 25-й на клубном уровне (ЧУ – 19, КУ – 2, ЕК – 4).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Динамо в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Андрей БИБА
|
Колрейн
|
14' (1:0)
|
6:1 (г)
|
100-й
|
12.12.1979
|
КУ
|
1/8
|
Александр ХАПСАЛИС
|
Локомотив Сф
|
42' (2:0)
|
2:1 (д)
|
200-й
|
14.09.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Спартак М
|
86' (3:2)
|
3:2 (д)
|
300-й
|
21.08.2001
|
ЛЧ
|
КР3
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Стяуа
|
46' (1:1)
|
1:1 (д)
|
400-й
|
07.05.2009
|
КУ
|
1/2
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Шахтер
|
47' (1:1)
|
1:2 (г)
|
500-й
|
19.03.2015
|
ЛЕ
|
1/8
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ
|
Эвертон
|
37' (3:1)
|
5:2 (д)
|
600-й
|
23.07.2024
|
ЛЧ
|
КР2
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Партизан
|
40' (1:1)
|
6:2 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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