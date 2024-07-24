Динамо забило 600-й мяч в еврокубках

Гол Николая Шапаренко в матче с «Партизаном» (6:2) стал 600-м для «Динамо» в еврокубковых турнирах. 354 раза (с учетом пяти последующих голов сербам) киевляне отличились дома, 245 – в гостях и 6 – на нейтральных полях. 357 мячей динамовцы забили в Лиге (Кубке) чемпионов, 169 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 72 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 3 – в Суперкубке УЕФА.

Между тем игра с «Партизаном» принесла еще несколько юбилеев. Так, Владимир Бражко стал автором 350-го домашнего гола «Динамо» в еврокубках, а Владислав Кабаев – 40-го гола украинских клубов в баталиях с командами из Сербии. Александр Караваев забил 45-й мяч в карьере (ЧУ – 31, КУ – 5, ЕК – 6, СУ – 3), а Николай Шапаренко – 25-й на клубном уровне (ЧУ – 19, КУ – 2, ЕК – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 02.09.1965 КК 1/16 Андрей БИБА Колрейн 14' (1:0) 6:1 (г) 100-й 12.12.1979 КУ 1/8 Александр ХАПСАЛИС Локомотив Сф 42' (2:0) 2:1 (д) 200-й 14.09.1994 ЛЧ ГТ Сергей РЕБРОВ Спартак М 86' (3:2) 3:2 (д) 300-й 21.08.2001 ЛЧ КР3 Александр МЕЛАЩЕНКО Стяуа 46' (1:1) 1:1 (д) 400-й 07.05.2009 КУ 1/2 Исмаэль БАНГУРА Шахтер 47' (1:1) 1:2 (г) 500-й 19.03.2015 ЛЕ 1/8 МИГЕЛ ВЕЛОЗУ Эвертон 37' (3:1) 5:2 (д) 600-й 23.07.2024 ЛЧ КР2 Николай ШАПАРЕНКО Партизан 40' (1:1) 6:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.