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Лига чемпионов
24 июля 2024, 11:21 | Обновлено 24 июля 2024, 12:13
374
0

Динамо забило 600-й мяч в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Николай Шапаренко

24 июля 2024, 11:21 | Обновлено 24 июля 2024, 12:13
374
0
Динамо забило 600-й мяч в еврокубках
ФК Динамо

Гол Николая Шапаренко в матче с «Партизаном» (6:2) стал 600-м для «Динамо» в еврокубковых турнирах. 354 раза (с учетом пяти последующих голов сербам) киевляне отличились дома, 245 – в гостях и 6 – на нейтральных полях. 357 мячей динамовцы забили в Лиге (Кубке) чемпионов, 169 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 72 – в Кубке кубков, 4 – в Лиге конференций и 3 – в Суперкубке УЕФА.

Между тем игра с «Партизаном» принесла еще несколько юбилеев. Так, Владимир Бражко стал автором 350-го домашнего гола «Динамо» в еврокубках, а Владислав Кабаев – 40-го гола украинских клубов в баталиях с командами из Сербии. Александр Караваев забил 45-й мяч в карьере (ЧУ – 31, КУ – 5, ЕК – 6, СУ – 3), а Николай Шапаренко – 25-й на клубном уровне (ЧУ – 19, КУ – 2, ЕК – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Андрей БИБА

Колрейн

14' (1:0)

6:1 (г)

100-й

12.12.1979

КУ

1/8

Александр ХАПСАЛИС

Локомотив Сф

42' (2:0)

2:1 (д)

200-й

14.09.1994

ЛЧ

ГТ

Сергей РЕБРОВ

Спартак М

86' (3:2)

3:2 (д)

300-й

21.08.2001

ЛЧ

КР3

Александр МЕЛАЩЕНКО

Стяуа

46' (1:1)

1:1 (д)

400-й

07.05.2009

КУ

1/2

Исмаэль БАНГУРА

Шахтер

47' (1:1)

1:2 (г)

500-й

19.03.2015

ЛЕ

1/8

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ

Эвертон

37' (3:1)

5:2 (д)

600-й

23.07.2024

ЛЧ

КР2

Николай ШАПАРЕНКО

Партизан

40' (1:1)

6:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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