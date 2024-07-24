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Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 10:39 | Обновлено 24 июля 2024, 10:41
98
1

Вернидуб назвал причины поражения Кривбасса от Ризеспор на сборе в Словении

Виталий Вернидуб – о спарринге с турецким клубом и планах

24 июля 2024, 10:39 | Обновлено 24 июля 2024, 10:41
98
1
Вернидуб назвал причины поражения Кривбасса от Ризеспор на сборе в Словении
ФК Кривбасс Кривой Рог. Виталий Вернидуб

Тренер криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал контрольный матч против турецкого «Ризеспора» (3:4) на летних сборах в Словении.

– Виталий Юрьевич, сегодня уступили «Ризеспору». Много мячей, моментов. Как прокомментируете этот поединок?

– Действительно, можно отметить соперника. Достойный оппонент, быстро действовали. Получился хороший матч для обеих сторон. Мы увидели наши слабые места и моменты, над которыми нам еще надо работать.

– Сегодня было место экспериментам и наигрышам накануне официальных матчей сезона?

– Конечно, мы каждый поединок на сборах пробовали различные вариации, сочетания состава, игровые связи. Поработаем над собственными ошибками и сделаем плодотворную работу над тем, чтобы их исправить.

– Как в целом оцениваете сборы в Словении?

– Во-первых, спасибо защитникам и защитницам Украины, что у нас есть возможность качественно подготовиться к сезону за рубежом. В целом считаю, что мы провели плодотворные сборы. Сыграли неплохие матчи с лидерами европейских чемпионатов - против чемпионов Швейцарии и Хорватии. Но и другие соперники давали нам серьезный бой, в том числе и «Ризеспор» сегодня.

– Впереди – старт официальных матчей...

– Да, уже в среду мы отправляемся в Украину. У команды будет два выходных, после чего в Кривом Роге в недельном цикле будем готовиться к старту в УПЛ.

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учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Кривбасс Кривой Рог Ризеспор Виталий Вернидуб
Юрій Остроумов Источник: ФК Кривбасс
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Prunus armeniaca
Просто турки с Шахтёром подучились играть)
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