Вернидуб назвал причины поражения Кривбасса от Ризеспор на сборе в Словении

Тренер криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал контрольный матч против турецкого «Ризеспора» (3:4) на летних сборах в Словении.

– Виталий Юрьевич, сегодня уступили «Ризеспору». Много мячей, моментов. Как прокомментируете этот поединок?

– Действительно, можно отметить соперника. Достойный оппонент, быстро действовали. Получился хороший матч для обеих сторон. Мы увидели наши слабые места и моменты, над которыми нам еще надо работать.

– Сегодня было место экспериментам и наигрышам накануне официальных матчей сезона?

– Конечно, мы каждый поединок на сборах пробовали различные вариации, сочетания состава, игровые связи. Поработаем над собственными ошибками и сделаем плодотворную работу над тем, чтобы их исправить.

– Как в целом оцениваете сборы в Словении?

– Во-первых, спасибо защитникам и защитницам Украины, что у нас есть возможность качественно подготовиться к сезону за рубежом. В целом считаю, что мы провели плодотворные сборы. Сыграли неплохие матчи с лидерами европейских чемпионатов - против чемпионов Швейцарии и Хорватии. Но и другие соперники давали нам серьезный бой, в том числе и «Ризеспор» сегодня.

– Впереди – старт официальных матчей...

– Да, уже в среду мы отправляемся в Украину. У команды будет два выходных, после чего в Кривом Роге в недельном цикле будем готовиться к старту в УПЛ.