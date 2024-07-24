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  4. ЗАХОВАЙЛО: «Предполагал, что Партизан слаб, но они вообще глухонемые»
Лига чемпионов
24 июля 2024, 08:20 | Обновлено 24 июля 2024, 08:24
1777
0

ЗАХОВАЙЛО: «Предполагал, что Партизан слаб, но они вообще глухонемые»

Специалист поделился мнением о старте «Динамо» в еврокубках

24 июля 2024, 08:20 | Обновлено 24 июля 2024, 08:24
1777
0
ЗАХОВАЙЛО: «Предполагал, что Партизан слаб, но они вообще глухонемые»
ФК Динамо Киев

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и белградским «Партизаном» (6:2).

«В квалификации Лиги чемпионов обыграть соперника в четыре мяча? Дорогого стоит! Есть результат, и надо хвалить. Но я не буду петь сладкие дифирамбы. Потому что, я отдаю себе отчет, в том, что ждет наше «Динамо» впереди.

Если характеризовать нашего соперника, на языке Валерия Васильевича Лобановского этот матч — «Тренировка с повышенной ответственностью». Я предполагал, что «Партизан» слаб, но на поверку они оказались вообще глухонемыми. Жесткие слова с моей стороны, но они справедливые.

Первая игра сезона всегда проходит в нервной обстановке. «Динамо» Киев есть «Динамо» Киев, и спрашивать за качество игры болельщики всегда будут строго.

Перейду к конкретике. Пока нет интенсивности в хождения мяча. Выходим из обороны очень медленно. Как следствие соперник успевает перестраивать оборонительные блоки, тем самым перекрывая свободные зоны и лишая нас открытого пространства.

Отдельная оценка — это наша организация игры в обороне. Тенденция простая: сами себе привозим. Большой процент брака в передачах при билд-аппе. Игроки обороны теряют концентрацию и позицию при фланговых атаках нашего соперника.

Наконец-то о хорошем. С приобретением Пихаленка появилась надежда на креатив в центре поля.

В общем, есть надежда. Но если мы рассчитываем попасть в Лигу чемпионов, нам нужно добавлять.

Всем добра. Слава Украине!», – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

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Вячеслав Заховайло Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов
Владимир Клепач Источник: Facebook
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