Англичанин Александер-Арнолд назвал лучшего партнера по Ливерпулю

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд назвал лучшего партнерам по команде, с кем он когда-либо играл. 25-летний уроженец Мерсисайда отметил египетского нападающего Мохамеда Салаха.

«Дело просто в его стабильности – с первой минуты после перехода и до сегодняшнего дня. У Мо никогда не было спадов, никогда.

Думаю, то, что он делает, то, чего он добивается, поразительно. Это свидетельство его упорного труда, его преданности игре и своему ремеслу, и я наблюдаю это каждый день. Его неустанное стремление изо дня в день становиться лучше, совершенствоваться и бить все доступные рекорды», — заявил Александер-Арнолд.

Трент, напомним, родился и вырос в Ливерпуле. Он является воспитанником клубной структуры «красных».

Ранее Трент Александер-Арнолд сравнил уход Гарета Саутгейта из сборной Англии с уходом Юргена Клоппа из «Ливерпуля».