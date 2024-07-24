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Англия
24 июля 2024, 07:57 | Обновлено 24 июля 2024, 07:58
535
0

Англичанин Александер-Арнолд назвал лучшего партнера по Ливерпулю

Защитник особо выделил нападающего Мохамеда Салаха

24 июля 2024, 07:57 | Обновлено 24 июля 2024, 07:58
535
0
Англичанин Александер-Арнолд назвал лучшего партнера по Ливерпулю
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Трент Александр-Арнолд

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд назвал лучшего партнерам по команде, с кем он когда-либо играл. 25-летний уроженец Мерсисайда отметил египетского нападающего Мохамеда Салаха.

«Дело просто в его стабильности – с первой минуты после перехода и до сегодняшнего дня. У Мо никогда не было спадов, никогда.

Думаю, то, что он делает, то, чего он добивается, поразительно. Это свидетельство его упорного труда, его преданности игре и своему ремеслу, и я наблюдаю это каждый день. Его неустанное стремление изо дня в день становиться лучше, совершенствоваться и бить все доступные рекорды», — заявил Александер-Арнолд.

Трент, напомним, родился и вырос в Ливерпуле. Он является воспитанником клубной структуры «красных».

Ранее Трент Александер-Арнолд сравнил уход Гарета Саутгейта из сборной Англии с уходом Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Ливерпуль
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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