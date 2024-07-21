Трент сравнил уход Саутгейта из сборной с уходом Клоппа из Ливерпуля

Защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался об отставке Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.

«Это было похоже на то, что я чувствовал, когда уходил Юрген Клопп [из «Ливерпуля»]. Они дали мне возможность дебютировать и сделали мои мечты реальностью.

Саутгейт? Ему я могу быть только благодарен за каждую предоставленную возможность и за воспоминания, которые мы разделили.

Я действительно считаю, что Гарет недооценен. Я думаю, что работа главного тренера сборной Англии – одна из самых сложных. Вас всегда будут судить, всегда будут спекуляции, у людей будут свои мнения. Но то, как он вел команду и создавал атмосферу для игроков, видно всем.

Была сплоченность, мы объединялись как команда, но каждый тренер подвергается критике. То, как он справлялся с этим, было невероятно, и в очередной раз он довел нас до финала [Евро-2024]. На [таких] турнирах очень большая напряженность», – рассказал Александер-Арнольд.

Ранее сообщалось, что стали известны требования ассоциации Англии к преемнику Саутгейта.