Трент сравнил уход Саутгейта из сборной с уходом Клоппа из Ливерпуля
Защитник – о решении экс-наставника английской национальной команды
Защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался об отставке Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.
«Это было похоже на то, что я чувствовал, когда уходил Юрген Клопп [из «Ливерпуля»]. Они дали мне возможность дебютировать и сделали мои мечты реальностью.
Саутгейт? Ему я могу быть только благодарен за каждую предоставленную возможность и за воспоминания, которые мы разделили.
Я действительно считаю, что Гарет недооценен. Я думаю, что работа главного тренера сборной Англии – одна из самых сложных. Вас всегда будут судить, всегда будут спекуляции, у людей будут свои мнения. Но то, как он вел команду и создавал атмосферу для игроков, видно всем.
Была сплоченность, мы объединялись как команда, но каждый тренер подвергается критике. То, как он справлялся с этим, было невероятно, и в очередной раз он довел нас до финала [Евро-2024]. На [таких] турнирах очень большая напряженность», – рассказал Александер-Арнольд.
Ранее сообщалось, что стали известны требования ассоциации Англии к преемнику Саутгейта.
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