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Олимпийский футбольный турнир
Мали U23
24.07.2024 22:00 - : -
Израиль U23
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Футбол
24 июля 2024, 05:37 | Обновлено 24 июля 2024, 06:03
16
0

Мали U-23 – Израиль U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

24 июля 2024, 05:37 | Обновлено 24 июля 2024, 06:03
16
0
Мали U-23 – Израиль U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Twitter. Сборная Израиля U-23

24 июля на «Парк де Пренс» пройдет матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Мали встретится со сборной Израиля. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мали U-23

Команда Мали едет на вторые летние Олимпийские игры ровно через 20 лет после первых. Тогда, в Афинах, получилось выйти в четвертьфинал. Путевку на ОИ орлы заработали на прошлогоднем молодежном Кубке африканских наций. Там они вышли в плей-офф со второго места своей группе, набрав 6 очков, на 1 меньше, чем Египет. В полуфинале был настоящий бой с Марокко – команды забивали голы друг другу и в основное, и в дополнительное время. Послематчевые пенальти безукоризненно исполняли атласские львы, которые и прошли в финал. А малийцы удовлетворились бронзой, причем снова дошло до лотереи, но на этот раз с одиннадцатиметровыми команда Мали справились лучше, чем Гвинея. А потом сборная Мали неплохо провела товарищеские матчи в 2024 году: победили Японию в марте и сыграли 1:1 и 2:1 в Ташкенте с узбеками в июне.

Ставки на матч Мали U-23 – Израиль U-23

Израиль U-23

Сборная Израиля в последний раз была на Олимпиаде аж в 1976 году. На следующую, в Москве было решено не ехать – и кто из бойкотирующих мог подумать, что в итоге поездки на Игры придется ждать десятки лет. Команде Израиля удалось создать сенсацию в прошлогоднем Евро-2023 U-21. Хватило всего четырех очков в трех поединках группового этапа, чтобы выйти в плей-офф. В 1/4 финала по пенальти после нулевой ничьей команда Израиля обыграла представителей страны-хозяина – Грузии. На этом все успехи закончились, ведь в полуфинале Израиль ждала Англия. Англичане, снова, как и в группе, одержали победу, на этот раз со счетом 3:0. Но все равно бело-синие получили право сыграть на Олимпиаде, для участия в которой укрепились более возрастными игроками – вратарем Пересом, защитником Гольдбергом и хавбеком Гандельманом.

Статистика личных встреч

Команды впервые сыграют друг с другом.

Прогноз

GGBET больше верит в успех африканцев. Согласимся и поставим на то, что в поединке 1-го тура победа достанется олимпийской сборной Мали (коэффициент – 2.12)

Прогноз Sport.ua
Мали U23
24 июля 2024 -
22:00
Израиль U23
Победа Мали U-23 2.12 Сделать ставку
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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