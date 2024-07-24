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Товарищеские матчи
Заря
23.07.2024 18:00 – FT 2 : 0
Аль-Таавун
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Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 04:05 | Обновлено 24 июля 2024, 04:33
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0

Заря – Аль-Таавун – 2:0. Спарринг с саудами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении

24 июля 2024, 04:05 | Обновлено 24 июля 2024, 04:33
112
0
Заря – Аль-Таавун – 2:0. Спарринг с саудами. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

Клуб УПЛ «Заря» провел последний спарринг на сборах в Словении.

Луганская команда встретилась с футбольным клубом «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии и одержала победу (2:0).

Голы у луганской команды забили Яков Башич и Игорь Горбач.

Товарищеский матч

23 июля 2024. Словения

Заря (Луганск, Украина) – Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) – 2:0 (0:0)

Голы: Башич, 59, Горбач, 73.

Заря: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Эскинья, Вантух, Тронтель, Башич, Дришлюк (Хахлев, 68), Яцик (Волошин, 68), Кирюханцев (Жуниньо, 68), Антюх (Бенито, 71), Герреро (Горбач, 63).

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Игорь Горбач Аль-Таавун Яков Башич
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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