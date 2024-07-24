Заря – Аль-Таавун – 2:0. Спарринг с саудами. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении
Клуб УПЛ «Заря» провел последний спарринг на сборах в Словении.
Луганская команда встретилась с футбольным клубом «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии и одержала победу (2:0).
Голы у луганской команды забили Яков Башич и Игорь Горбач.
Товарищеский матч
23 июля 2024. Словения
Заря (Луганск, Украина) – Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) – 2:0 (0:0)
Голы: Башич, 59, Горбач, 73.
Заря: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Эскинья, Вантух, Тронтель, Башич, Дришлюк (Хахлев, 68), Яцик (Волошин, 68), Кирюханцев (Жуниньо, 68), Антюх (Бенито, 71), Герреро (Горбач, 63).
Видео голов и обзор матча
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