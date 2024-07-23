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Товарищеские матчи
Заря
23.07.2024 18:00 – FT 2 : 0
Аль-Таавун
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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 23:43 | Обновлено 24 июля 2024, 00:06
182
0

Заря выиграла последний спарринг на сборах у клуба из Саудовской Аравии

Голы у луганской команды забили Яков Башич и Игорь Горбач

23 июля 2024, 23:43 | Обновлено 24 июля 2024, 00:06
182
0
Заря выиграла последний спарринг на сборах у клуба из Саудовской Аравии
ФК Заря

Клуб УПЛ «Заря» провел последний спарринг на собрании в Словении.

Луганская команда встретилась с футбольным клубом «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии и одержала победу (2:0).

Голы у луганской команды забили Яков Башич и Игорь Горбач.

Товарищеский матч

23 июля 2024. Словения

Заря (Луганск, Украина) – Аль-Таавун (Бурайда, Саудовская Аравия) – 2:0 (0:0)

Голы: Башич, 59, Горбач, 73.

Заря: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Эскинья, Вантух, Тронтель, Башич, Дришлюк (Хахлев, 68), Яцик (Волошин, 68), Кирюханцев (Жуниньо, 68), Антюх (Бенито, 71), Герреро (Горбач, 63).

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Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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