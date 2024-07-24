Сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко начала подготовку к полуфиналу чемпионата Европы U-19.

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проведет матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19.

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Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Сборная Украины в группе A заняла второе место (5 очков). Сине-желтые сыграли два матча вничью – с Северной Ирландией (0:0) и Норвегией (0:0), а затем переиграли Италию (3:2).

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 начала подготовку к полуфиналу против Франции