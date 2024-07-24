Япония U23

24 июля на «Матмют Атлантик» пройдет матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Японии встретится со сборной Парагвая. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Япония U-23

Команда представляет страну, что за последние десятилетия достаточно уверенно закрепилась в числе главных грандов континентального турнира. Получилось это подтвердить и на уровне нынешнего поколения U-23 - весной синие самураи выиграли молодежный Кубок Азии. При этом в групповом этапе японцы проигрывали соседней Южной Корее и выходили в плей-офф со второго места. Но в четвертьфинале корейцы сенсационно уступили Индонезии, а проигравшие им в экстра-тайме выбили Катар, представителей страны-хозяйки турнира. Потом, кажется, было проще: 2:0 с Ираком в полуфинале и 1:0 с Узбекистаном в решающем поединке. Летом японцы успели сыграть товарищеские поединки, победив в июне на выезде США и закончив вничью в прошлую среду в Тулоне с французами.

Ставки на матч Япония U-23 – Парагвай U-23

Парагвай U-23

Сборная прошла специальный отбор - в Южной Америке билеты на Олимпиаду разыгрывают не в рамках континентального турнира, а в специальном розыгрыше. Там гуарани в предварительном раунде выиграли гонку за второе место, набрав на одно очко больше, чем чилийцы (7 против 6). А потом, в Венесуэле в финальном цикле, взяли семь очков в поединках с принимающей стороной, Аргентиной и Бразилией, выиграв первое место в таком квартете. Вот только потом получилось выиграть контрольный поединок против Доминиканской республики, после чего проигрывали все товарищеские матчи. И только с соперниками из Украины получилось оформить хотя бы ничью - все закончилось зрелищной, боевой ничьей.

Статистика личных встреч

В 2004-м году в Афинах сборные играли между собой. Тогда в товарищеской встрече победу 4-3 смогли оформить парагвайцы.

Прогноз

GGBET больше верит в представителя Азии, но не стоит ставить крест на гуарани. Ставим на то, что в этом поединке сторонами будет забито тотал больше 2,0 забитых голов(коэффициент - 1,60).