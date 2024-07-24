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Олимпийский футбольный турнир
Узбекистан U23
24.07.2024 16:00 - : -
Испания U23
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Футбол
24 июля 2024, 03:02 | Обновлено 24 июля 2024, 03:04
74
0

Узбекистан U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

24 июля 2024, 03:02 | Обновлено 24 июля 2024, 03:04
74
0
Узбекистан U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
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24 июля на «Парк де Пренс» пройдет матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Узбекистана встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Узбекистан U-23

Команда достойно смотрится на уровне Азии. Если при этом взрослая сборная все-таки так ни разу и не пробилась на чемпионат мира, юные белые волки наконец-то получили право дебютировать на футбольном турнире Олимпийских игр. Что не удивительно, ведь сейчас получилось вырастить сравнительно сильное поколение. В 2022-м году получилось взять третье место и на домашнем молодежном Кубке Азии дошли до финала. Весной на новом таком турнире, уже в Катаре, узбеки выдали пять сухих побед, но в решающей встрече уступили японцам. Кроме того, в товарищеских поединках в июне в родном Ташкенте была ничья 1:1 и поражение малийцам. А с Гвинеей в Париже контрольный поединок отменили.

Ставки на матч Узбекистан U-23 – Испания U-23

Испания U-23

Сборная получила яркий пример, чего нужно добиваться во Франции. Только десятью днями ранее их взрослые коллеги (условно - Ламину Ямалю исполнилось всего 17 за день до финала) в соседней Германии выиграли Евро, и это был один из наиболее справедливых и закономерных результатов за всю историю. Кстати, Олимпиаду Фурия роха выигрывала только однажды - в Барселоне в 1992-м году. Правда, на прошлых играх, в Токио, причем под руководством де ла Фуэнте, было взято серебро. Такой же результат, второе место, нынешнее поколение, тогда в виде сборной U-21, показало на прошлогоднем Евро. Теперь же ждут, что подопечные Санти Дении поборятся за максимальный результат - подборка игроков у них на зависть всем, пусть даже не поехали в Париж молодые триумфаторы Евро.

Статистика личных встреч

С таким экзотическим соперником, как узбеки, молодые красные до этого не играли.

Прогноз

GGBET не ждет интриги от этого противостояния - представитель Азии явно слабее. Ставим на то, что испанцы смогут начать выступление на Олимпиаде с победы при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,72)

Прогноз Sport.ua
Узбекистан U23
24 июля 2024 -
16:00
Испания U23
Победа Испании U-23 1.72 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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