Узбекистан U23

24 июля на «Парк де Пренс» пройдет матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Узбекистана встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Узбекистан U-23

Команда достойно смотрится на уровне Азии. Если при этом взрослая сборная все-таки так ни разу и не пробилась на чемпионат мира, юные белые волки наконец-то получили право дебютировать на футбольном турнире Олимпийских игр. Что не удивительно, ведь сейчас получилось вырастить сравнительно сильное поколение. В 2022-м году получилось взять третье место и на домашнем молодежном Кубке Азии дошли до финала. Весной на новом таком турнире, уже в Катаре, узбеки выдали пять сухих побед, но в решающей встрече уступили японцам. Кроме того, в товарищеских поединках в июне в родном Ташкенте была ничья 1:1 и поражение малийцам. А с Гвинеей в Париже контрольный поединок отменили.

Ставки на матч Узбекистан U-23 – Испания U-23

Испания U-23

Сборная получила яркий пример, чего нужно добиваться во Франции. Только десятью днями ранее их взрослые коллеги (условно - Ламину Ямалю исполнилось всего 17 за день до финала) в соседней Германии выиграли Евро, и это был один из наиболее справедливых и закономерных результатов за всю историю. Кстати, Олимпиаду Фурия роха выигрывала только однажды - в Барселоне в 1992-м году. Правда, на прошлых играх, в Токио, причем под руководством де ла Фуэнте, было взято серебро. Такой же результат, второе место, нынешнее поколение, тогда в виде сборной U-21, показало на прошлогоднем Евро. Теперь же ждут, что подопечные Санти Дении поборятся за максимальный результат - подборка игроков у них на зависть всем, пусть даже не поехали в Париж молодые триумфаторы Евро.

Статистика личных встреч

С таким экзотическим соперником, как узбеки, молодые красные до этого не играли.

Прогноз

GGBET не ждет интриги от этого противостояния - представитель Азии явно слабее. Ставим на то, что испанцы смогут начать выступление на Олимпиаде с победы при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,72)