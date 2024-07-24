Ворскла и Колос. Определены хозяева мини-турниров отбора к женской ЛЧ

В сезоне 2024/25 во второй раз в истории Украину в женской Лиге чемпионов будут представлять две команды – полтавская «Ворскла», которая начнет на первом этапе Пути чемпионов, и кузнечный «Колос», сыграющий в первом раунде Пути представителей лиг.

По жеребьевке «Ворскла» на этом этапе попала в группу 10, где ее соперником в полуфинале стала латвийский РФШ. Матч состоится 4 сентября.

В случае успеха 7 сентября в финале за путевку во второй этап полтавская команда сойдется с победителем пары «Ференцварош» (Венгрия) – «Флора» (Эстония). Стало известно, что турнир пройдет в Венгерском Будапеште.

«Колос» в полуфинале группы 1 Пути представителей лиг 4 сентября сыграет с нидерландским «Аяксом».

В случае победы 7 сентября в финале за путевку во второй этап украинки сойдутся с победителем пары «Брондбю» (Дания) – «Фиорентина» (Италия). Турнир пройдет в датском Брондбю.

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь чемпионов. Группа 10

1/2 финала. 4 сентября 2024 года

13:00. Ворскла (Украина) – РФШ (Латвия)

(Украина) – РФШ (Латвия) 17:30. Ференцварош (Венгрия) – Флора (Эстония)

Финал и матч за 3-е место. 7 сентября 2024 года

Путь представителей лиг. Группа 1

1/2 финала. 4 сентября 2024 года

15:00. Аякс (Нидерланды) – Колос (Украина)

(Украина) 19:00. Брондбю (Дания) – Фиорентина (Италия)

Финал и матч за 3-е место. 7 сентября 2024 года