Ворскла и Колос. Определены хозяева мини-турниров отбора к женской ЛЧ
Второй раз в истории Украину в женской ЛЧ будут представлять две команды
В сезоне 2024/25 во второй раз в истории Украину в женской Лиге чемпионов будут представлять две команды – полтавская «Ворскла», которая начнет на первом этапе Пути чемпионов, и кузнечный «Колос», сыграющий в первом раунде Пути представителей лиг.
По жеребьевке «Ворскла» на этом этапе попала в группу 10, где ее соперником в полуфинале стала латвийский РФШ. Матч состоится 4 сентября.
В случае успеха 7 сентября в финале за путевку во второй этап полтавская команда сойдется с победителем пары «Ференцварош» (Венгрия) – «Флора» (Эстония). Стало известно, что турнир пройдет в Венгерском Будапеште.
«Колос» в полуфинале группы 1 Пути представителей лиг 4 сентября сыграет с нидерландским «Аяксом».
В случае победы 7 сентября в финале за путевку во второй этап украинки сойдутся с победителем пары «Брондбю» (Дания) – «Фиорентина» (Италия). Турнир пройдет в датском Брондбю.
Женская Лига чемпионов. Первый раунд
Путь чемпионов. Группа 10
1/2 финала. 4 сентября 2024 года
- 13:00. Ворскла (Украина) – РФШ (Латвия)
- 17:30. Ференцварош (Венгрия) – Флора (Эстония)
Финал и матч за 3-е место. 7 сентября 2024 года
Путь представителей лиг. Группа 1
1/2 финала. 4 сентября 2024 года
- 15:00. Аякс (Нидерланды) – Колос (Украина)
- 19:00. Брондбю (Дания) – Фиорентина (Италия)
Финал и матч за 3-е место. 7 сентября 2024 года
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