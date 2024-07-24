На матч между Ираком U-23 и Украиной U-23 на ОИ назначен судья из Судана

На матче 1-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 между Ираком U-23 и Украиной U-23 будет работать интернациональная судейская бригада во главе с суданцем Махмудом Исмаилом.

На линиях ему будут помогать Элвис Нулипье из Камеруна и Либан Ахмед из Джибути. Четвертый арбитр – Шамирах Набадд из Уганды.

За систему VAR будут отвечать хорват Иван Бебек, австралийка Кейт Яцевич и хорват Марко Ивач.

Матч 1-го тура Олимпиады-2024 между Ираком U-23 и Украиной U-23 начнется 24 июля в 20:00 по Киеву.

Команда Руслана Ротаня провела два спарринга перед ОИ-2024. 14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), а 18 июля разошлась миром со сборной Парагвая U-23 (2:2).