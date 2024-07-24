Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. На матч между Ираком U-23 и Украиной U-23 на ОИ назначен судья из Судана
Футбол
24 июля 2024, 02:19 | Обновлено 24 июля 2024, 02:37
48
0

На матч между Ираком U-23 и Украиной U-23 на ОИ назначен судья из Судана

Матч 1-го тура мужского футбольного турнира Игр начнется 24 июля в 20:00

24 июля 2024, 02:19 | Обновлено 24 июля 2024, 02:37
48
0
На матч между Ираком U-23 и Украиной U-23 на ОИ назначен судья из Судана
УАФ. Старт матча Парагвай – Украина

На матче 1-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 между Ираком U-23 и Украиной U-23 будет работать интернациональная судейская бригада во главе с суданцем Махмудом Исмаилом.

На линиях ему будут помогать Элвис Нулипье из Камеруна и Либан Ахмед из Джибути. Четвертый арбитр – Шамирах Набадд из Уганды.

За систему VAR будут отвечать хорват Иван Бебек, австралийка Кейт Яцевич и хорват Марко Ивач.

Матч 1-го тура Олимпиады-2024 между Ираком U-23 и Украиной U-23 начнется 24 июля в 20:00 по Киеву.

Команда Руслана Ротаня провела два спарринга перед ОИ-2024. 14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), а 18 июля разошлась миром со сборной Парагвая U-23 (2:2).

По теме:
Узбекистан U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Франция U-23 – США U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина судейские назначения
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
Олимпийские игры | 23 июля 2024, 03:01 3
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем

Медаль может завоевать 671

Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Футбол | 23 июля 2024, 10:25 11
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн

Андрей Лунин может стать игроком английского клуба

ФОТО. У экс-россиянки, которая понесет знамя Кипра, нашли OnlyFans-аккаунт
Олимпийские игры | 23.07.2024, 21:56
ФОТО. У экс-россиянки, которая понесет знамя Кипра, нашли OnlyFans-аккаунт
ФОТО. У экс-россиянки, которая понесет знамя Кипра, нашли OnlyFans-аккаунт
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Футбол | 23.07.2024, 07:15
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Футбол | 23.07.2024, 23:25
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
22.07.2024, 17:40 14
Футбол
Тедди Атлас назвал легендарного боксера, который был лучше Майка Тайсона
Тедди Атлас назвал легендарного боксера, который был лучше Майка Тайсона
23.07.2024, 07:02
Бокс
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
23.07.2024, 08:27 6
Футбол
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 7
Футбол
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 191
Футбол
Месси выступил с публичным обращением к Интер Майами
Месси выступил с публичным обращением к Интер Майами
22.07.2024, 05:41
Футбол
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем