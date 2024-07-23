Динамо одержало самую крупную еврокубковую победу за последние восемь лет

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/24 между командами «Динамо» и «Партизан».

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Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

Этот результат стал крупнейшим еврокубковым разгромом «Динамо» с 2016 года, в котором они забивают шесть мячей и выигрывают с разницей минимум в четыре.

Напомним, что тогда киевляне победили «Бешикташ» со счетом 6:0 в групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17.