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Лига чемпионов
23 июля 2024, 23:44 |
842
0

Динамо одержало самую крупную еврокубковую победу за последние восемь лет

Киевский клуб победил «Партизан» 6:2

23 июля 2024, 23:44 |
842
0
Динамо одержало самую крупную еврокубковую победу за последние восемь лет
ФК Динамо

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/24 между командами «Динамо» и «Партизан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

Этот результат стал крупнейшим еврокубковым разгромом «Динамо» с 2016 года, в котором они забивают шесть мячей и выигрывают с разницей минимум в четыре.

Напомним, что тогда киевляне победили «Бешикташ» со счетом 6:0 в групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17.

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Дмитро Олійник Источник: Динамомания
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