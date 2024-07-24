Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче. Успел забить гол

Полузащитник Александр Пихаленок дебютировал в составе «Динамо» в официальном поединке.

Первый матч в футболке с буквой «Д» на груди хавбек провел в Люблине, выйдя на замену в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана». Украинская команда одержала разгромную победу 6:2.

Пихаленок в перерыве заменил капитана «бело-синих» Виталия Буяльского и в течение второго тайма выполнял большинство стандартных положений, а уже в компенсированное время отметил дебют за киевскую команду забитым голом.