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  4. Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче. Успел забить гол
Лига чемпионов
24 июля 2024, 00:17 |
318
0

Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче. Успел забить гол

Александр принял участие в уничтожении «Партизана»

24 июля 2024, 00:17 |
318
0
Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче. Успел забить гол
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник Александр Пихаленок дебютировал в составе «Динамо» в официальном поединке.

Первый матч в футболке с буквой «Д» на груди хавбек провел в Люблине, выйдя на замену в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана». Украинская команда одержала разгромную победу 6:2.

Пихаленок в перерыве заменил капитана «бело-синих» Виталия Буяльского и в течение второго тайма выполнял большинство стандартных положений, а уже в компенсированное время отметил дебют за киевскую команду забитым голом.

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Динамо Киев Партизан Белград Александр Пихаленок Динамо - Партизан Лига чемпионов дебют
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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