Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче. Успел забить гол
Александр принял участие в уничтожении «Партизана»
Полузащитник Александр Пихаленок дебютировал в составе «Динамо» в официальном поединке.
Первый матч в футболке с буквой «Д» на груди хавбек провел в Люблине, выйдя на замену в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана». Украинская команда одержала разгромную победу 6:2.
Пихаленок в перерыве заменил капитана «бело-синих» Виталия Буяльского и в течение второго тайма выполнял большинство стандартных положений, а уже в компенсированное время отметил дебют за киевскую команду забитым голом.
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