Клуб-новичок Второй лиги усиливается опытными известными игроками из УПЛ

Закарпатский клуб «Вильхивцы», выступающий во Второй лиге, серьезно усиливается в летнее межсезонье.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, договоренности по сотрудничеству с командой имеют сразу несколько игроков, недавно выступавших в УПЛ.

Среди них Дмитрий Немчанинов, Михаил Шестаков и Сергей Панасенко. Ранее контракт с клубом подписал Александр Глагол.

«Вильхивцы» ранее выступали на аматорском уровне, но на сезон 2024/25 заявились во Вторую лигу.