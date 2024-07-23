Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб-новичок Второй лиги усиливается опытными известными игроками из УПЛ
Украина. Вторая лига
23 июля 2024, 21:19 | Обновлено 23 июля 2024, 21:30
1005
0

Клуб-новичок Второй лиги усиливается опытными известными игроками из УПЛ

За «Вильхивцы» будут играть Немчанинов, Шестаков, Панасенко, Глагола

23 июля 2024, 21:19 | Обновлено 23 июля 2024, 21:30
1005
0
Клуб-новичок Второй лиги усиливается опытными известными игроками из УПЛ
Дмитрий Немчанинов, Михаил Шестаков и Сергей Панасенко

Закарпатский клуб «Вильхивцы», выступающий во Второй лиге, серьезно усиливается в летнее межсезонье.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, договоренности по сотрудничеству с командой имеют сразу несколько игроков, недавно выступавших в УПЛ.

Среди них Дмитрий Немчанинов, Михаил Шестаков и Сергей Панасенко. Ранее контракт с клубом подписал Александр Глагол.

«Вильхивцы» ранее выступали на аматорском уровне, но на сезон 2024/25 заявились во Вторую лигу.

По теме:
Игрок Динамо и сборной Грузии перейдет в клуб из Испании. Известны детали
Сенсационный новичок-дебютант Бундеслиги купил хавбека у клуба из россии
ВИДЕО. Дебют в футбольном матче? Полесье заинтриговало роликом с Усиком
Вильхивцы трансферы Вторая лига Украины Игорь Бурбас чемпионат Украины по футболу Дмитрий Немчанинов Михаил Шестаков Сергей Панасенко Александр Глагола
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
Футбол | 22 июля 2024, 21:29 22
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона

Свою новую прическу украинский футболист опубликовал в Инстаграм

Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Олимпийские игры | 23 июля 2024, 16:00 20
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна

Обозреватель Sport.ua вспоминает успехи украинских спортсменов на летних Олимпийских играх

Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Футбол | 23.07.2024, 07:40
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
Футбол | 23.07.2024, 14:31
Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Футбол | 23.07.2024, 20:01
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
23.07.2024, 08:27 6
Футбол
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 7
Футбол
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 191
Футбол
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
23.07.2024, 03:01 1
Олимпийские игры
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
21.07.2024, 22:56 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем