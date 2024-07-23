Украина. Вторая лига23 июля 2024, 21:19 | Обновлено 23 июля 2024, 21:30
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Клуб-новичок Второй лиги усиливается опытными известными игроками из УПЛ
За «Вильхивцы» будут играть Немчанинов, Шестаков, Панасенко, Глагола
23 июля 2024, 21:19 | Обновлено 23 июля 2024, 21:30
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Закарпатский клуб «Вильхивцы», выступающий во Второй лиге, серьезно усиливается в летнее межсезонье.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, договоренности по сотрудничеству с командой имеют сразу несколько игроков, недавно выступавших в УПЛ.
Среди них Дмитрий Немчанинов, Михаил Шестаков и Сергей Панасенко. Ранее контракт с клубом подписал Александр Глагол.
«Вильхивцы» ранее выступали на аматорском уровне, но на сезон 2024/25 заявились во Вторую лигу.
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