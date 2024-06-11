Стало известно, какие клубы станут новичками Второй лиги

Глава ПФЛ Александр Каденко рассказал, какие клубы станут новичками Второй лиги Украины, повісившись в классе из аматорской лиги:

«Есть четыре клуба-новичка. Это «Куликов-Белка» из Львовской области, «Ревера 1908» из Ивано-Франковска, «Пробой» из Городенки и «Вильхивцы» из Закарпатья.

Еще один клуб проходит апелляцию, но пока не буду говорить, кто это. Такие вещи не в моей зоне ответственности.

Несколько клубов УПЛ выставят вторые команды для выступления во Второй лиге: Ворскла, Александрия, Колос, Рух, Полесье, Верес. А от клубов Первой лиги будут вторые команды от Металлиста 1925 и Левого берега,

Ориентировочно будет две группы по 12 команд. Точный состав еще неизвестен. Есть еще некоторые процедуры. На конференции 13 июня или через неделю, когда мы получим все соответствующие решения УАФ, тогда уже будет окончательно известно».