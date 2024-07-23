Стала известна бригада судей на первый матч Украины на Олимпиаде

Завтра, 24 июля сборная Украины стартует на футбольном турнире Олимпиады-2024 матчем против команды Ирака. Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

Поединок обслужит бригада судей во главе с Махмудом Исмаилом из Судана. Его ассистентами будут Элвис Нупуэ (Камерун) и Либан Ахмед (Джибути). Четвертый арбитр - Шамира Набадда (Уганда).

Арбитр VAR – хорват Иван Бебек. Его ассистенткой будет Кейт Яцевич из Австралии.

Напомним, сборная Украины принимает участие в футбольном турнире Олимпиады впервые в своей истории.