Молодежные турниры23 июля 2024, 18:55 |
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Стала известна бригада судей на первый матч Украины на Олимпиаде
Команда Руслана Ротаня начинает борьбу в Париже уже завтра
23 июля 2024, 18:55 |
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Завтра, 24 июля сборная Украины стартует на футбольном турнире Олимпиады-2024 матчем против команды Ирака. Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
Поединок обслужит бригада судей во главе с Махмудом Исмаилом из Судана. Его ассистентами будут Элвис Нупуэ (Камерун) и Либан Ахмед (Джибути). Четвертый арбитр - Шамира Набадда (Уганда).
Арбитр VAR – хорват Иван Бебек. Его ассистенткой будет Кейт Яцевич из Австралии.
Напомним, сборная Украины принимает участие в футбольном турнире Олимпиады впервые в своей истории.
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