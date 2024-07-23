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Молодежные турниры
23 июля 2024, 18:55 |
367
0

Стала известна бригада судей на первый матч Украины на Олимпиаде

Команда Руслана Ротаня начинает борьбу в Париже уже завтра

23 июля 2024, 18:55 |
367
0
Стала известна бригада судей на первый матч Украины на Олимпиаде
x.com. Махмуд Исмаил

Завтра, 24 июля сборная Украины стартует на футбольном турнире Олимпиады-2024 матчем против команды Ирака. Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

Поединок обслужит бригада судей во главе с Махмудом Исмаилом из Судана. Его ассистентами будут Элвис Нупуэ (Камерун) и Либан Ахмед (Джибути). Четвертый арбитр - Шамира Набадда (Уганда).

Арбитр VAR – хорват Иван Бебек. Его ассистенткой будет Кейт Яцевич из Австралии.

Напомним, сборная Украины принимает участие в футбольном турнире Олимпиады впервые в своей истории.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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