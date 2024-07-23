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  4. Зашквар. Французскую Лигу 1 снова будут транслировать в россии
Франция
23 июля 2024, 17:32 |
216
0

Зашквар. Французскую Лигу 1 снова будут транслировать в россии

Трансляции были остановлены в 2022 году

23 июля 2024, 17:32 |
216
0
Зашквар. Французскую Лигу 1 снова будут транслировать в россии
Getty Images/Global Images Ukraine

Российская ОТТ-платформа Okko Спорт официально сообщила о приобретении прав на телетрансляцию двух высших дивизионов чемпионата Франции – Лиги 1 и Лиги 2.

Напомним, до 2022 года Лигу 1 на территории россии транслировал пропагандистский телеканал «Матч ТВ». Однако 4 марта 2022 года Лига 1 расторгла контракт с телеканалом из-за широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним, нынешним летом в «ПСЖ» перешел российский голкипер Матвей Сафонов. Также в чемпионате Франции выступают еще два российских игрока – Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).

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Лига 1 (Франция) Лига 2 (Франция) чемпионат Франции по футболу телевидение российско-украинская война санкции
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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