Зашквар. Французскую Лигу 1 снова будут транслировать в россии

Российская ОТТ-платформа Okko Спорт официально сообщила о приобретении прав на телетрансляцию двух высших дивизионов чемпионата Франции – Лиги 1 и Лиги 2.

Напомним, до 2022 года Лигу 1 на территории россии транслировал пропагандистский телеканал «Матч ТВ». Однако 4 марта 2022 года Лига 1 расторгла контракт с телеканалом из-за широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним, нынешним летом в «ПСЖ» перешел российский голкипер Матвей Сафонов. Также в чемпионате Франции выступают еще два российских игрока – Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).