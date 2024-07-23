Зашквар. Французскую Лигу 1 снова будут транслировать в россии
Трансляции были остановлены в 2022 году
Российская ОТТ-платформа Okko Спорт официально сообщила о приобретении прав на телетрансляцию двух высших дивизионов чемпионата Франции – Лиги 1 и Лиги 2.
Напомним, до 2022 года Лигу 1 на территории россии транслировал пропагандистский телеканал «Матч ТВ». Однако 4 марта 2022 года Лига 1 расторгла контракт с телеканалом из-за широкомасштабного вторжения россии в Украину.
Напомним, нынешним летом в «ПСЖ» перешел российский голкипер Матвей Сафонов. Также в чемпионате Франции выступают еще два российских игрока – Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).
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