Жирона нашла замену Савио в Тоттенхэме

Клуб Артема Довбика и Виктора Цыганкова, «Жирона», сейчас занимается поисками замены бразильского вингеру Савио, который недавно перешел в «Манчестер Сити».

По информации Фабрицио Романо, «Жирона» обратила свое внимание на испанского вингера «Тоттенхема» Брайана Хиля. Переговоры со «Шпорами» по поводу трансфера 23-летнего испанца уже начались.

Сам Хиль не входит в планы наставника «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, и клуб готов его отпустит. Летом 2021 года «Шпоры» отдали за Хиля «Севилье» 25 миллионов евро.