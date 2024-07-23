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  4. Жирона нашла замену Савио в Тоттенхэме
Испания
23 июля 2024, 17:08 |
637
0

Жирона нашла замену Савио в Тоттенхэме

Клуб Довбика и Цыганкова может подписать Брайана Хиля

23 июля 2024, 17:08 |
637
0
Жирона нашла замену Савио в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Хиль

Клуб Артема Довбика и Виктора Цыганкова, «Жирона», сейчас занимается поисками замены бразильского вингеру Савио, который недавно перешел в «Манчестер Сити».

По информации Фабрицио Романо, «Жирона» обратила свое внимание на испанского вингера «Тоттенхема» Брайана Хиля. Переговоры со «Шпорами» по поводу трансфера 23-летнего испанца уже начались.

Сам Хиль не входит в планы наставника «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, и клуб готов его отпустит. Летом 2021 года «Шпоры» отдали за Хиля «Севилье» 25 миллионов евро.

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Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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