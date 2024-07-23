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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 17:02 | Обновлено 23 июля 2024, 17:03
742
0

Бывший нападающий киевского Динамо рассказал о Луческу на посту тренера

Беньямин Вербич высказал позитивное мнение о румынском специалисте

23 июля 2024, 17:02 | Обновлено 23 июля 2024, 17:03
742
0
Бывший нападающий киевского Динамо рассказал о Луческу на посту тренера
ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился своим мнением о тренере Мирче Луческу.

«О Мирче я могу сказать только хорошие слова. У него все чрезвычайно профессионально и тактически грамотно. Я считаю, что существенно вырос под его руководством. Я очень счастлив, что мог работать с таким специалистом».

Словенский игрок под руководством этого тренера провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Раннее Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко.

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Беньямин Вербич Динамо Киев Мирча Луческу
Алексей Тиньков Источник: Украинский футбол
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