Украина. Премьер лига23 июля 2024, 17:02 | Обновлено 23 июля 2024, 17:03
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Бывший нападающий киевского Динамо рассказал о Луческу на посту тренера
Беньямин Вербич высказал позитивное мнение о румынском специалисте
23 июля 2024, 17:02 | Обновлено 23 июля 2024, 17:03
742
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Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился своим мнением о тренере Мирче Луческу.
«О Мирче я могу сказать только хорошие слова. У него все чрезвычайно профессионально и тактически грамотно. Я считаю, что существенно вырос под его руководством. Я очень счастлив, что мог работать с таким специалистом».
Словенский игрок под руководством этого тренера провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
Раннее Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко.
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