Бывший нападающий киевского Динамо рассказал о Луческу на посту тренера

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился своим мнением о тренере Мирче Луческу.

«О Мирче я могу сказать только хорошие слова. У него все чрезвычайно профессионально и тактически грамотно. Я считаю, что существенно вырос под его руководством. Я очень счастлив, что мог работать с таким специалистом».

Словенский игрок под руководством этого тренера провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Раннее Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко.