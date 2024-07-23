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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 12:25 | Обновлено 23 июля 2024, 12:26
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Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко

Бывший игрок «Динамо» хотел бы увидеть Николая в «Жироне»

23 июля 2024, 12:25 | Обновлено 23 июля 2024, 12:26
1201
0
Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич высказался относительно готовности украинского полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко к переходу в клуб европейского чемпионата.

– Шапаренко точно готов. Когда я играл с Колей, то отмечал его выносливость, он очень много беговой работы выполнял. У него хорошая техника, он прекрасно видит поле и, по моему мнению, заслуживает играть в топовом чемпионате. На Евро-2024 он в очередной раз подтвердил это. Шапаренко классный игрок и я желаю ему удачного трансфера.

– А какая именно лига подходит ему больше всего?

– Думаю, что он прекрасно бы выглядел в испанской Ла Лиге.

– То есть, в условную «Жирону» он вписался бы?

– Ха, ну может быть. Там же Витя Цыганков, там же Артем Довбик. Было бы неплохо и Шапаренко увидеть там.

Ранее Беньямин Вербич поделился ожиданиями от первого матча между «Динамо» и «Партизаном».

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Беньямин Вербич Николай Шапаренко Жирона Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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