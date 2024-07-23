Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Беньямин Вербич высказался относительно готовности украинского полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко к переходу в клуб европейского чемпионата.

– Шапаренко точно готов. Когда я играл с Колей, то отмечал его выносливость, он очень много беговой работы выполнял. У него хорошая техника, он прекрасно видит поле и, по моему мнению, заслуживает играть в топовом чемпионате. На Евро-2024 он в очередной раз подтвердил это. Шапаренко классный игрок и я желаю ему удачного трансфера.

– А какая именно лига подходит ему больше всего?

– Думаю, что он прекрасно бы выглядел в испанской Ла Лиге.

– То есть, в условную «Жирону» он вписался бы?

– Ха, ну может быть. Там же Витя Цыганков, там же Артем Довбик. Было бы неплохо и Шапаренко увидеть там.

Ранее Беньямин Вербич поделился ожиданиями от первого матча между «Динамо» и «Партизаном».