Ван Дейк определился со своим будущим в Ливерпуле

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк определился со своим будущим. По информации британского журналиста Грэма Бэйли, 33-летний защитник сборной Нидерландов принял решение остаться в клубе.

Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем». Нынешнее соглашение действует до лета 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ван Дейк может покинуть «Ливерпуль».

Такое решение ван Дейка положительно воспринял новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот, который очень хотел, чтобы его соотечественник остался в команде.