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  4. Ван Дейк определился со своим будущим в Ливерпуле
Англия
23 июля 2024, 16:45 |
639
0

Ван Дейк определился со своим будущим в Ливерпуле

Звездный защитник решил остаться

23 июля 2024, 16:45 |
639
0
Ван Дейк определился со своим будущим в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк определился со своим будущим. По информации британского журналиста Грэма Бэйли, 33-летний защитник сборной Нидерландов принял решение остаться в клубе.

Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем». Нынешнее соглашение действует до лета 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ван Дейк может покинуть «Ливерпуль».

Такое решение ван Дейка положительно воспринял новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот, который очень хотел, чтобы его соотечественник остался в команде.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль продление контракта
Олег Дидух Источник: HITC
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