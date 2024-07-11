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Англия
11 июля 2024, 21:10 | Обновлено 11 июля 2024, 22:22
1463
1

Ван Дейк может завершить карьеру в сборной Нидерландов и покинуть Ливерпуль

У игрока может быть напряженное лето

11 июля 2024, 21:10 | Обновлено 11 июля 2024, 22:22
1463
1
Ван Дейк может завершить карьеру в сборной Нидерландов и покинуть Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не исключил, что после Евро-2024, где команда вылетела в полуфинале, может завершить карьеру в национальной команде.

Кроме того, все еще не исключен уход защитника из «Ливерпуля». Информация об этом была еще после объявления об уходе из команды тренера Юргена Клоппа.

«Ничего о своем будущем не знаю. Летом я хорошо подумаю и по поводу дальнейших выступлений за сборную, и по поводу клубных дел».

«У меня был эмоциональный сезон в «Ливерпуле», а после этого большие эмоции на Евро», – сказал ван Дейк.

У 33-летнего игрока остался год по контракту с «Ливерпулем».

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Archie1991
Дуже образився на Англію )
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