Ван Дейк может завершить карьеру в сборной Нидерландов и покинуть Ливерпуль
У игрока может быть напряженное лето
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не исключил, что после Евро-2024, где команда вылетела в полуфинале, может завершить карьеру в национальной команде.
Кроме того, все еще не исключен уход защитника из «Ливерпуля». Информация об этом была еще после объявления об уходе из команды тренера Юргена Клоппа.
«Ничего о своем будущем не знаю. Летом я хорошо подумаю и по поводу дальнейших выступлений за сборную, и по поводу клубных дел».
«У меня был эмоциональный сезон в «Ливерпуле», а после этого большие эмоции на Евро», – сказал ван Дейк.
У 33-летнего игрока остался год по контракту с «Ливерпулем».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Пушича до этого не проигрывала в двух матчах
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля