Арсенал нацелился на свежеиспеченного чемпиона Европы

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Реал Сосьедада» и свежеиспеченному чемпиону Европы в составе сборной Испании Микелю Мерино. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, уже в ближайшее время «Арсенал» сделает первое официальное предложение по трансферу Мерино. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, однако его контракт истекает летом 2025 года, что сможет снизить потенциальную стоимость сделки.

Напомним, Мерино стал автором самого позднего гола на Евро-2024.