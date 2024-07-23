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Англия
23 июля 2024, 16:26 |
855
0

Арсенал нацелился на свежеиспеченного чемпиона Европы

Микель Мерино может покинуть «Реал Сосьедад»

23 июля 2024, 16:26 |
855
0
Арсенал нацелился на свежеиспеченного чемпиона Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Реал Сосьедада» и свежеиспеченному чемпиону Европы в составе сборной Испании Микелю Мерино. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, уже в ближайшее время «Арсенал» сделает первое официальное предложение по трансферу Мерино. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, однако его контракт истекает летом 2025 года, что сможет снизить потенциальную стоимость сделки.

Напомним, Мерино стал автором самого позднего гола на Евро-2024.

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Микель Мерино Реал Сосьедад трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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