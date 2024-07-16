Автором самого позднего гола Евро-2024 стал Мерино

Полтора десятка мячей на Euro-2024 было забито в компенсированное и дополнительное время матчей. Автором самого позднего гола стал испанец Микель Мерино, поразивший ворота Германии на 119-й минуте. А позже всех в основное время встречи отличился венгр Кевин Чобот, забивший Шотландии на рекордной для финальных турниров чемпионатов Европы 90+10-й минуте.

К слову, 10 из 15 самых поздних голов оказались решающими: 7 – победными и 3 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы на Euro-2024