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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 16:21 | Обновлено 16 июля 2024, 16:28
45
0

Автором самого позднего гола Евро-2024 стал Мерино

15 голов было забито на Euro-2024 в компенсированное и дополнительное время матчей

16 июля 2024, 16:21 | Обновлено 16 июля 2024, 16:28
45
0
Автором самого позднего гола Евро-2024 стал Мерино
Getty Images/Global Images Ukraine

Полтора десятка мячей на Euro-2024 было забито в компенсированное и дополнительное время матчей. Автором самого позднего гола стал испанец Микель Мерино, поразивший ворота Германии на 119-й минуте. А позже всех в основное время встречи отличился венгр Кевин Чобот, забивший Шотландии на рекордной для финальных турниров чемпионатов Европы 90+10-й минуте.

К слову, 10 из 15 самых поздних голов оказались решающими: 7 – победными и 3 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы на Euro-2024

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

119'

Микель МЕРИНО

Испания

Германия

2:1

91'

Гарри КЕЙН

Англия

Словакия

2:1

90+10'

Кевин ЧОБОТ

Венгрия

Шотландия

1:0

90+8'

Маттиа ДЗАККАНЬИ

Италия

Хорватия

1:1

90+7'

КЕРЕМ Актюркоглу

Турция

Грузия

3:1

90+5'

Клаус ГЯСУЛА

Албания

Хорватия

2:2

90+5'

Лука ЙОВИЧ

Сербия

Словения

1:1

90+5'

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

Словакия

2:1

90+4'

ДЖЕНК Тосун

Турция

Чехия

2:1

90+3'

Эмре ДЖАН

Германия

Шотландия

5:1

90+3'

Брель ЭМБОЛО

Швейцария

Венгрия

3:1

90+3'

Дониэлл МАЛЕН

Нидерланды

Румыния

3:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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