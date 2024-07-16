Автором самого позднего гола Евро-2024 стал Мерино
15 голов было забито на Euro-2024 в компенсированное и дополнительное время матчей
Полтора десятка мячей на Euro-2024 было забито в компенсированное и дополнительное время матчей. Автором самого позднего гола стал испанец Микель Мерино, поразивший ворота Германии на 119-й минуте. А позже всех в основное время встречи отличился венгр Кевин Чобот, забивший Шотландии на рекордной для финальных турниров чемпионатов Европы 90+10-й минуте.
К слову, 10 из 15 самых поздних голов оказались решающими: 7 – победными и 3 – ничейными.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы на Euro-2024
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
119'
|
Микель МЕРИНО
|
Испания
|
Германия
|
2:1
|
91'
|
Гарри КЕЙН
|
Англия
|
Словакия
|
2:1
|
90+10'
|
Кевин ЧОБОТ
|
Венгрия
|
Шотландия
|
1:0
|
90+8'
|
Маттиа ДЗАККАНЬИ
|
Италия
|
Хорватия
|
1:1
|
90+7'
|
КЕРЕМ Актюркоглу
|
Турция
|
Грузия
|
3:1
|
90+5'
|
Клаус ГЯСУЛА
|
Албания
|
Хорватия
|
2:2
|
90+5'
|
Лука ЙОВИЧ
|
Сербия
|
Словения
|
1:1
|
90+5'
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
Словакия
|
2:1
|
90+4'
|
ДЖЕНК Тосун
|
Турция
|
Чехия
|
2:1
|
90+3'
|
Эмре ДЖАН
|
Германия
|
Шотландия
|
5:1
|
90+3'
|
Брель ЭМБОЛО
|
Швейцария
|
Венгрия
|
3:1
|
90+3'
|
Дониэлл МАЛЕН
|
Нидерланды
|
Румыния
|
3:0
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