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Лига чемпионов
24 июля 2024, 03:45 |
64
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Партизан – Динамо

Поединок состоится 31 июля в 20:00 по Киеву в сербском Белграде

24 июля 2024, 03:45 |
64
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Партизан – Динамо
ФК Динамо Киев

31 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

В первом матче 23 июля в Люблине киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.

В третьем раунде отбора к главному еврокубковому клубному турниру победитель противостояния встретится с Глазго Рейнджерс (Шотландия).

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Партизан – Динамо

Информация о видеотрансляции матча ожидается вскоре.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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