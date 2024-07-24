31 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

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Поединок пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

В первом матче 23 июля в Люблине киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.

В третьем раунде отбора к главному еврокубковому клубному турниру победитель противостояния встретится с Глазго Рейнджерс (Шотландия).

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Партизан – Динамо

Информация о видеотрансляции матча ожидается вскоре.