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  4. Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Испания
23 июля 2024, 14:02 |
2170
2

Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов

Между тремя сторонами уже есть договоренность о подписании украинца

23 июля 2024, 14:02 |
2170
2
Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Мадридский «Атлетико» очень близок к подписанию украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика.

По информации журналиста Ивана Кироса, между тремя сторонами уже есть договоренность о его подписании. «Матрасники» выложат за украинца 35 миллионов евро, еще пять миллионов будут предусмотрены в качестве различных бонусов.

Это будет рекордная продажа в истории «Жироны».

В сезоне 2023/24 Артем Довбик сыграл 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее трансфер подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Вова Дзюба
Ще один розвод століття)) доля Челсі не стала уроком
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