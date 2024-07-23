Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Между тремя сторонами уже есть договоренность о подписании украинца
Мадридский «Атлетико» очень близок к подписанию украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика.
По информации журналиста Ивана Кироса, между тремя сторонами уже есть договоренность о его подписании. «Матрасники» выложат за украинца 35 миллионов евро, еще пять миллионов будут предусмотрены в качестве различных бонусов.
Это будет рекордная продажа в истории «Жироны».
В сезоне 2023/24 Артем Довбик сыграл 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Ранее трансфер подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.
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