Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов

Мадридский «Атлетико» очень близок к подписанию украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика.

По информации журналиста Ивана Кироса, между тремя сторонами уже есть договоренность о его подписании. «Матрасники» выложат за украинца 35 миллионов евро, еще пять миллионов будут предусмотрены в качестве различных бонусов.

Это будет рекордная продажа в истории «Жироны».

В сезоне 2023/24 Артем Довбик сыграл 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее трансфер подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.