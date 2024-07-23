24 июля на «Тумба» пройдет первый матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором ПАОК встретится с «Борац Баня-Лука». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

ПАОК

Команда провела успешный прошлый сезон. Она смогла выиграть чемпионскую гонку и взяла титул, после пятилетней паузы. Всего же это четвертое золото в истории двуглавых орлов севера. Параллельно подопечные Развана Луческу повторили свое достижение двухлетней давности, дойдя до четвертьфинала Лиги конференций. При этом сейчас предстоит старт в более престижном, но и сложном, турнире, при том, что официальных матчей не было - только товарищеские поединки, которые складывались не лучшим образом для греков. Да и особенного усиления состава не было, хотя, безусловно, Иван Саввиди точно не жалеет денег на свое любимое детище, другой вопрос, что далеко не все футболисты, которым интересовались и интересуются, готовы перебираться в Салоники.

Ставки на матч ПАОК – Борац Баня-Лука

Борац Баня-Лука

Клуб в последнее время смог превратиться в одного из лидеров боснийского футбола. В 2021-м красно-синие выиграли чемпионство, второе в истории, а через два года - и очередной кубок. В прошлом розыгрыше команда очень близка была к золотому дублю. Она смогла выиграть национальное первенство, но в кубковом финале уступили. Тем не менее, никто не мешал ей отправиться в Лигу чемпионов. В первом раунде квалификации было непросто, но, главное, добились успеха. Дома вырвали победу над Эгнатией голом на 6-й добавленной минуте, но потом в Албании уступили 1:2. В итоге пришлось бить пенальти, благо, что там блеснул Шишковски, что пропустил в серии только однажды и таким образом выиграл ее досрочно.

Статистика личных встреч

Команды, хотя и находятся географически неподалеку, но впервые сыграют между собой - до этого не было и товарищеских поединков.

Прогноз

GGBET не ждет интриги от этой пары, по крайней, в разрезе поединка в Греции. Тут хозяева арены обязаны снять все вопросы, выиграв на своем поле с форой -2 гола (коэффициент - 1,6).