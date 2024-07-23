Известно, в каком комплекте формы Динамо выйдет на матч с Партизаном

Сегодня в Люблине состоится первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Партизаном».

Домашний для киевлян поединок пройдет на стадионе «Люблин Арена» и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

Динамовцы сыграют в комплекте формы белого цвета. Динамовский вратарь наденет серый комплект.

Гости проведут матч в маруново-синих футболках, а голкипер «Партизана» сыграет в форме зеленого цвета.

Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов