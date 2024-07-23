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  4. Виталий КОСОВСКИЙ: «Поведение Партизана должно стимулировать киевлян в ЛЧ»
Лига чемпионов
23 июля 2024, 12:48 |
399
0

Виталий КОСОВСКИЙ: «Поведение Партизана должно стимулировать киевлян в ЛЧ»

Экс-защитник «Динамо» прогнозирует для украинцев тяжелый матч

23 июля 2024, 12:48 |
399
0
Виталий КОСОВСКИЙ: «Поведение Партизана должно стимулировать киевлян в ЛЧ»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

23 июля в польском Люблине футболисты киевского «Динамо» будут соперничать с сербским «Партизаном» в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский сделал прогноз на сегодняшнее противостояние:

- С нетерпением жду этого поединка. Начало любого турнира, а Лиги чемпионов – тем более – это всегда интересно, ведь каждый из участников подходит к новым испытаниям с амбициозными надеждами. Я надеюсь, что киевляне, наконец, заставят соперников считаться с собой на международной арене.

- Какое впечатление произвели на вас динамовцы на последнем сборе в Австрии?
- Я преимущественно ограничивался обзорами, но несколько телетрансляций их спаррингов пересмотрел. Что бросалось в глаза? Киевляне начали быстрее комбинировать, чаще создавали голевые моменты, хватало и ударов издали. С другой стороны, снова были небезгрешны в защите, в частности, в последнем спарринге – с немецким «Унионом». И хорошо, что такие ошибки случались в товарищеских матчах, но нельзя наступать на одни и те же грабли. Надо делать выводы.

- Динамовцы достаточно активно поработали на трансферном рынке. Кого из новобранцев киевлян вы бы отметили?
- Как по мне, Александр Пихаленок – ценное приобретение. Он может качественно сыграть на нескольких позициях, умеет обыграть визави и обострить ситуацию, обладает сильным ударом, действует нестандартно. Надеюсь, что у него хватило времени, чтобы найти общий язык с новыми партнерами.

- «Партизан» поддерживает тесные связи с командами страны-агрессора. Это добавит спортивной злости подопечным Шовковского?
- Думаю, что да. Это вообще выглядит дико: УЕФА запретила российской сборной и клубам участвовать в официальных соревнованиях, но это не препятствует сборной Сербии и ведущим командам этой страны проводить с ними товарищеские матчи. Что ж, пусть это будет на совести футболистов того же «Партизана». Надеюсь, что такое поведение сербов будет изрядно стимулировать подопечных Александра Шовковского продемонстрировать свои лучшие качества. Вот только бы обошлось без столкновений на поле, которые могут привести к удалениям и травмам. Поэтому киевлянам надо быть готовыми к тактике мелкого фола со стороны «партизан».

- Тогда, напоследок, может попробуете себя в роли оракула?
- На мой взгляд, сегодня в Люблине фаворитом будет «Динамо». Должен сказаться больший международный опыт киевлян. В первом тайме много усилий будет потрачено на разведку боем, более интересно события будут разворачиваться после перерыва. Склоняюсь к тому, что «Динамо» возьмет верх, но будет трудно. В конце концов, на то и Лига чемпионов, – сказал Косовский.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с «Партизаном».

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Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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