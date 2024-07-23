Юрий ВАКУЛКО: «Нам достался один из сильнейших соперников»
Полузащитник «Кривбасса» отреагировал на жеребьевку квалификации Лиги Европы
Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко отреагировал на жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25, в котором криворожская команда сыграет против чешской «Виктории» Пльзень.
– Юрий, какие первые эмоции после жребия?
– Хороший жребий, достался один из сильнейших соперников. Знаем «Викторию», так как уже играли против них в Испании. Тогда был спарринг под нагрузками, и, возможно, мы тогда еще не были готовы к играм такого уровня. Посмотрим, как будет на этот раз. Ждем этих матчей с нетерпением.
– Нашу команду ожидают два сложных матча?
– Да, будет настоящая битва. Соперник играет в силовой футбол, все очень крепкие. Будем сражаться.
– Кого вспомнишь из состава соперника с последней встречи?
– Отмечу коренастого центрфорварда (Томаш Хори). Но он сейчас уже не в команде.
Матчи между «Кривбассом» и «Викторией» состоятся 8 и 15 августа.
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