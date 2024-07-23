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Лига Европы
23 июля 2024, 12:45 | Обновлено 23 июля 2024, 13:09
304
0

Юрий ВАКУЛКО: «Нам достался один из сильнейших соперников»

Полузащитник «Кривбасса» отреагировал на жеребьевку квалификации Лиги Европы

23 июля 2024, 12:45 | Обновлено 23 июля 2024, 13:09
304
0
Юрий ВАКУЛКО: «Нам достался один из сильнейших соперников»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко отреагировал на жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25, в котором криворожская команда сыграет против чешской «Виктории» Пльзень.

– Юрий, какие первые эмоции после жребия?

– Хороший жребий, достался один из сильнейших соперников. Знаем «Викторию», так как уже играли против них в Испании. Тогда был спарринг под нагрузками, и, возможно, мы тогда еще не были готовы к играм такого уровня. Посмотрим, как будет на этот раз. Ждем этих матчей с нетерпением.

– Нашу команду ожидают два сложных матча?

– Да, будет настоящая битва. Соперник играет в силовой футбол, все очень крепкие. Будем сражаться.

– Кого вспомнишь из состава соперника с последней встречи?

– Отмечу коренастого центрфорварда (Томаш Хори). Но он сейчас уже не в команде.

Матчи между «Кривбассом» и «Викторией» состоятся 8 и 15 августа.

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Юрий Вакулко Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог жеребьевка Лиги Европы
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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