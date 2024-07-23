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  4. Денис КУЗЫК: «Приложим все усилия, чтобы пройти Викторию»
Лига Европы
23 июля 2024, 12:39 |
128
0

Денис КУЗЫК: «Приложим все усилия, чтобы пройти Викторию»

Полузащитник «Кривбасса» отреагировал на жеребьевку квалификации Лиги Европы

23 июля 2024, 12:39 |
128
0
Денис КУЗЫК: «Приложим все усилия, чтобы пройти Викторию»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык отреагировал на жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25, в котором криворожская команда сыграет против чешской «Виктории» Пльзень.

– Денис, какие первые эмоции после жребия?

– Это очень хорошая команда, с которой мы уже встречались на сборах, поэтому помним, какой там был результат. Приложим все усилия, чтобы на этот раз все сложилось в нашу пользу.

– По твоему мнению: где лучше начинать, дома или на выезде?

– К сожалению, сыграем не в Кривом Роге – не в Украине. Поэтому, наверное, все равно, где стартовать в Лиге Европы. Главное, чтобы был результат.

– Чем запомнилась встреча с «Викторией» на зимних сборах?

– Была боевая игра. Поэтому нас ожидает битва в двух матчах за выход в следующий раунд. «Виктория» – сильная физически, имеет атлетичных игроков. Будет очень много борьбы. У них тогда запомнился высокий нападающий, но, насколько я знаю, он уже покинул команду (Томаш Хори).

– Какой футбол исповедует наш будущий соперник?

– Это боевая команда. Повторюсь, ожидаю очень много борьбы и агрессивного футбола.

Матчи между «Кривбассом» и «Викторией» состоятся 8 и 15 августа.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог жеребьевка Лиги Европы Денис Кузык
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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