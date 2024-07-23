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  4. НИНКОВИЧ: «Был шокирован, когда узнал, что Шовковский хочет стать тренером»
Лига чемпионов
23 июля 2024, 11:57 |
1198
0

НИНКОВИЧ: «Был шокирован, когда узнал, что Шовковский хочет стать тренером»

Бывший игрок «Динамо» ожидает, что команда Александра будет очень дисциплинированной

23 июля 2024, 11:57 |
1198
0
НИНКОВИЧ: «Был шокирован, когда узнал, что Шовковский хочет стать тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Нинкович

Бывший игрок «Динамо» Милош Нинкович рассказал сербской прессе о главном тренере киевлян Александре Шовковском, с которым он вместе выступал во времена карьеры игрока.

«Шовковский – лучший вратарь Украины за всю историю. Он всегда был профессионалом и лидером. Он мало говорил, но много работал на поле. Я был немного шокирован, когда услышал, что он собирается стать главным тренером. Однако, зная его, я думаю, что у него будет дисциплинированная команда с физической подготовкой на самом высоком уровне.

Это будет очень интересное двухматчевое противостояние. Я давно не смотрел полностью матчи «Динамо», но мне бы очень хотелось увидеть все 90 минут уже сейчас», – сказал Нинкович.

Отметим, что 23 июля номинально домашний для киевлян матч против «Партизана» состоится в польском Люблине на «Арене Люблин», начало в 21:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Милош Нинкович Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов Александр Шовковский
Владимир Клепач Источник: Sport Klub
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