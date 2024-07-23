Источник: Кривбасс сыграет первый домашний матч еврокубков в Словакии

Криворожский «Кривбасс» сыграет первый домашний еврокубковый матч в Словакии. Об этом сообщает футбольный журналист Петр Слонка.

«По моей информации, «Кривбасс» проведет матч против «Виктории» в Кошице. Об этом стадионе сообщили в «Виктории», – написал журналист.

Ранее сообщалось, что команда также рассматривала вариант с польским городом Плоцк.

22 июля жеребьевкой определено, что «Кривбасс» в 3-м раунде Лиги Европы 8 и 15 августа сыграет против команды «Виктория» Пльзень (Чехия).