Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Кривбасс сыграет первый домашний матч еврокубков в Словакии
Лига Европы
23 июля 2024, 11:47 | Обновлено 23 июля 2024, 12:18
426
0

Источник: Кривбасс сыграет первый домашний матч еврокубков в Словакии

Криворожский клуб примет «Викторию» Пльзень в Кошице

23 июля 2024, 11:47 | Обновлено 23 июля 2024, 12:18
426
0
Источник: Кривбасс сыграет первый домашний матч еврокубков в Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine

Криворожский «Кривбасс» сыграет первый домашний еврокубковый матч в Словакии. Об этом сообщает футбольный журналист Петр Слонка.

«По моей информации, «Кривбасс» проведет матч против «Виктории» в Кошице. Об этом стадионе сообщили в «Виктории», – написал журналист.

Ранее сообщалось, что команда также рассматривала вариант с польским городом Плоцк.

22 июля жеребьевкой определено, что «Кривбасс» в 3-м раунде Лиги Европы 8 и 15 августа сыграет против команды «Виктория» Пльзень (Чехия).

По теме:
Юрий ВАКУЛКО: «Нам достался один из сильнейших соперников»
Денис КУЗЫК: «Приложим все усилия, чтобы пройти Викторию»
Кривбасс может подписать украинского защитника из-за границы
Петр Слонка стадионы Лига Европы Кошице Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог
Владимир Клепач Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Футбол | 22 июля 2024, 22:59 5
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале

Франция на последних минутах отыгралась в матче с Испанией

Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко
Футбол | 23 июля 2024, 12:25 0
Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко
Вербич назвал чемпионат, который отлично подходит Шапаренко

Бывший игрок «Динамо» хотел бы увидеть Николая в «Жироне»

Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Футбол | 22.07.2024, 16:48
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Шевченко прокомментировал выход сборной Украины U-19 в полуфинал Евро-2024
Футбол | 22.07.2024, 16:58
Шевченко прокомментировал выход сборной Украины U-19 в полуфинал Евро-2024
Шевченко прокомментировал выход сборной Украины U-19 в полуфинал Евро-2024
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Футбол | 23.07.2024, 07:40
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
21.07.2024, 22:56 25
Футбол
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 7
Футбол
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
21.07.2024, 10:10 1
Бокс
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
21.07.2024, 11:20 5
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
22.07.2024, 12:27 11
Олимпийские игры
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
21.07.2024, 14:08 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
22.07.2024, 17:40 14
Футбол
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем