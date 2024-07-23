Лига Европы23 июля 2024, 11:47 | Обновлено 23 июля 2024, 12:18
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Источник: Кривбасс сыграет первый домашний матч еврокубков в Словакии
Криворожский клуб примет «Викторию» Пльзень в Кошице
23 июля 2024, 11:47 | Обновлено 23 июля 2024, 12:18
426
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Криворожский «Кривбасс» сыграет первый домашний еврокубковый матч в Словакии. Об этом сообщает футбольный журналист Петр Слонка.
«По моей информации, «Кривбасс» проведет матч против «Виктории» в Кошице. Об этом стадионе сообщили в «Виктории», – написал журналист.
Ранее сообщалось, что команда также рассматривала вариант с польским городом Плоцк.
22 июля жеребьевкой определено, что «Кривбасс» в 3-м раунде Лиги Европы 8 и 15 августа сыграет против команды «Виктория» Пльзень (Чехия).
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