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Лига Европы
23 июля 2024, 00:23 | Обновлено 23 июля 2024, 00:43
105
0

У Кривбасса – два варианта со стадионом для еврокубков. Что скажет УЕФА?

В 3-м раунде Лиги Европы соперником призера УПЛ станет Виктория Пльзень

23 июля 2024, 00:23 | Обновлено 23 июля 2024, 00:43
105
0
У Кривбасса – два варианта со стадионом для еврокубков. Что скажет УЕФА?
Getty Images/Global Images Ukraine

Криворожский «Кривбасс» будет играть домашние еврокубковые матчи в Словакии или Польше, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Ранее УЕФА не разрешила украинской команде выбрать домашний стадион в Германии, хотя бронзовый призер Украины собирался играть групповую стадию еврокубков в Кельне.

Квалификацию «Кривбасс» должен был проводить в Кишиневе, но и этот вариант отпал, ведь сразу несколько команд из Молдовы будут играть матчи в этот период.

Следовательно, у «Кривбасса» остаются два варианта – словацкое Кошице и польский Плоцк.

22 июля жеребьевкой определено, что «Кривбасс» в 3-м раунде Лиги Европы 8 и 15 августа сыграет против команды «Виктория» Пльзень (Чехия).

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Кривбасс Кривой Рог стадионы Лига Европы Кошице Висла Плоцк Виктория Пльзень Игорь Бурбас
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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