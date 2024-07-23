У Кривбасса – два варианта со стадионом для еврокубков. Что скажет УЕФА?

Криворожский «Кривбасс» будет играть домашние еврокубковые матчи в Словакии или Польше, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Ранее УЕФА не разрешила украинской команде выбрать домашний стадион в Германии, хотя бронзовый призер Украины собирался играть групповую стадию еврокубков в Кельне.

Квалификацию «Кривбасс» должен был проводить в Кишиневе, но и этот вариант отпал, ведь сразу несколько команд из Молдовы будут играть матчи в этот период.

Следовательно, у «Кривбасса» остаются два варианта – словацкое Кошице и польский Плоцк.

22 июля жеребьевкой определено, что «Кривбасс» в 3-м раунде Лиги Европы 8 и 15 августа сыграет против команды «Виктория» Пльзень (Чехия).